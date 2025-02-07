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Агент Барбоза высказался о будущем Бителло в «Динамо»

Португальский агент Паулу Барбоза считает, что «Динамо» расстанется с бразильским полузащитником Бителло в этом году.

«Слышал, что «Ботафого» вышел из переговоров по Бителло. Это означает, что между клубами остались разногласия по условиям сделки.

Один из сценариев сейчас – это переподписание Бителло контракта с «Динамо». Если Бителло не продадут зимой, то летом – уже точно.

Есть клуб, который в нем заинтересован, будет легче провести сделку летом. Сейчас это сделать сложно. Если «Динамо» не переподпишет с ним контракт, то он может уйти и зимой», – сказал Барбоза.

  • Футболисты «Динамо» вышли из отпуска 13 января, однако Бителло не прибыл в расположение команды.
  • Хавбек решил остаться в Бразилии для переговоров с «Ботафого», за что был оштрафован московским клубом на месячную зарплату.
  • 26 января «Динамо» объявило, что Бителло присоединился к команде на сборе и приступил к тренировкам.
  • По данным журналиста Ивана Карпова, «Ботафого» предлагал «Динамо» за трансфер бразильца 4 миллиона евро плюс еще 14 миллионов, которые были бы выплачены в течение четырех лет.

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Источник: «Матч ТВ»

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