Агент Барбоза высказался о будущем Бителло в «Динамо»

Португальский агент Паулу Барбоза считает, что «Динамо» расстанется с бразильским полузащитником Бителло в этом году.

«Слышал, что «Ботафого» вышел из переговоров по Бителло. Это означает, что между клубами остались разногласия по условиям сделки.

Один из сценариев сейчас – это переподписание Бителло контракта с «Динамо». Если Бителло не продадут зимой, то летом – уже точно.

Есть клуб, который в нем заинтересован, будет легче провести сделку летом. Сейчас это сделать сложно. Если «Динамо» не переподпишет с ним контракт, то он может уйти и зимой», – сказал Барбоза.