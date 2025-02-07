Медведев высказался об обмене опытом между «Зенитом» и «Аль-Насром»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о сотрудничестве с другими клубами.
«Мы видим, где можем использовать опыт «Аль‑Насра», а где сами готовы поделиться опытом. Это относится не только к зарубежным клубам. Мы всегда открыты для общения с нашими, российскими клубами.
«Зенит» установил отношения сотрудничества с клубами из разных стран, и этот список расширяется. Мы делаем это не для галочки. Каждое соглашение имеет дорожную карту. Мы сотрудничаем в области технологий, медицины и так далее, – сказал Медведев.
- 6 февраля в Абу‑Даби, где проходит Winline Зимний кубок РПЛ с участием «Зенита», состоялся бизнес‑завтрак на котором выступил коммерческий директор «Аль‑Насра» Жорди Дюранте. Он рассказывал о проектах по привлечению новых болельщиков и о развитии клубной инфраструктуры после приобретения звездных футболистов.
- С 2023 года за «Аль‑Наср» выступает нападающий Криштиану Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча».