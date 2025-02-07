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  • Медведев высказался об обмене опытом между «Зенитом» и «Аль-Насром»

Медведев высказался об обмене опытом между «Зенитом» и «Аль-Насром»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о сотрудничестве с другими клубами.

«Мы видим, где можем использовать опыт «Аль‑Насра», а где сами готовы поделиться опытом. Это относится не только к зарубежным клубам. Мы всегда открыты для общения с нашими, российскими клубами.

«Зенит» установил отношения сотрудничества с клубами из разных стран, и этот список расширяется. Мы делаем это не для галочки. Каждое соглашение имеет дорожную карту. Мы сотрудничаем в области технологий, медицины и так далее, – сказал Медведев.

  • 6 февраля в Абу‑Даби, где проходит Winline Зимний кубок РПЛ с участием «Зенита», состоялся бизнес‑завтрак на котором выступил коммерческий директор «Аль‑Насра» Жорди Дюранте. Он рассказывал о проектах по привлечению новых болельщиков и о развитии клубной инфраструктуры после приобретения звездных футболистов.
  • С 2023 года за «Аль‑Наср» выступает нападающий Криштиану Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (1)
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Иван Петров 1986
1738915877
Да они еще у вас должны поучиться как насра нужно делать.
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