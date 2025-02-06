Орлов прокомментировал возможное возвращение Малкома в «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном возвращении в «Зенит» форварда Малкома.
«Малком уже своe в «Зените» отыграл. Здесь уже другие герои. Да и сможет ли он тут играть так, как тогда играл? Уровень футбола в арабских странах намного ниже, чем в чемпионате России.
У него прекрасная слава в Петербурге, он легенда «Зенита». Зачем ему рисковать? В одну реку два раза не входят», – сказал Орлов.
- Летом 2023 года Малком ушел в саудовский клуб за 60 миллионов евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика бразильского вингера: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.