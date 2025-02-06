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  • Орлов прокомментировал возможное возвращение Малкома в «Зенит»

Орлов прокомментировал возможное возвращение Малкома в «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном возвращении в «Зенит» форварда Малкома.

«Малком уже своe в «Зените» отыграл. Здесь уже другие герои. Да и сможет ли он тут играть так, как тогда играл? Уровень футбола в арабских странах намного ниже, чем в чемпионате России.

У него прекрасная слава в Петербурге, он легенда «Зенита». Зачем ему рисковать? В одну реку два раза не входят», – сказал Орлов.

  • Летом 2023 года Малком ушел в саудовский клуб за 60 миллионов евро.
  • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
  • Статистика бразильского вингера: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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Источник: «Чемпионат»

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06.02.2025 22:25
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Комментарии (3)
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WILDLING_HRUNDEL
1738870066
В жизни всякое бывает, но по моему Сергеевич прав
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fakeid
1738872951
малком летом 2027 в 30 лет станет свободным агентом. тогда и нужно брать бесплатно, а не сейчас. поблагодарить арабов за 60 халявных миллионов. в 30 лет он ещё побегает, т.к. уровень гораздо выше наших российских кривоногов. но сейчас зенит конкретно вложился в энрике на этой позиции, малкому тупо нет места в составе. если звёзды совпадут, что зенит через 2,5 года продаст за огромные деньги энрике и вернёт бесплатного малкома - то окей. в теории это вполне возможно.
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subbotaspartak
1738906675
В одну реку два раза не входят», – сказал Орлов.... Редкий бразилец 2 раза залетит на Неву... А с Халком как?
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