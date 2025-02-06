Реакция Губерниева на штраф Дзюбе

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на штраф для форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

Причина наказания – интервью, которое Дзюба дал «Матч ТВ» в ноябре 2024 года.

По решению комитета по этике РФС, Дзюба должен заплатить 250 тысяч рублей.

РПЛ обращалась в комитет по этике, посчитав, что в словах игрока прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера».

Отмечалось, что к письму от лиги в комитет было приложено заключение специалиста по лингвистическому исследованию на 50 листах, в котором дана оценка высказываниям Дзюбы в интервью. Как уточняли в РПЛ, экспертиза была проведена по инициативе «Локомотива».

– Стоило ли комитету по этике наказывать Дзюбу за интервью?

– Мне сложно сказать, ведь я не секретарь Дзюбы или комитета по этике. Если они посчитали нужным… Дзюба много там наговорил. Не знаю, насколько это не соответствует этическим нормам. Характер интервью Дзюбы был такой: вы все – говно, а я д’Артаньян. Думаю, Дзюба не обеднеет. Он богатый человек.