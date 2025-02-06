Советник президента РФС высказался о переходе России в азиатскую конфедерацию

Советник президента РФС Алексей Сорокин высказался о возможности перехода организации из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.
– Вы были одним из тех, кто без негатива высказывался о варианте перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола, когда это активно обсуждалось в 2022 году. Можно ли сейчас сказать, что эта тема закрыта?
– По состоянию на декабрь 2024 года, да. А что будет в декабре 2025 года, не знаю.
– Почему тема ушла из повестки?
– Возможно, потому, что мы всe-таки видим незримый позитив в возможности вернуться в европейские соревнования. Ну и всe-таки надо учитывать, что мы часть Европы. Во всех смыслах, – например, в культурном.
Переход в Азию был бы очень радикальным шагом. Наверное, на него не стоит идти, пока есть шанс вернуться в европейские соревнования, причем шанс существенный.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
- Сборная России была исключена из отбора на ЧМ-2022 и Лиги наций-2022/23, пропустила Евро-2024 и розыгрыш Лиги наций-2024/25, не была допущена на жеребьевку европейского отбора ЧМ-2026.