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Мостовой оценил вариант с уходом Зиньковского в аренду

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе вингера красно-белых Антона Зиньковского в «Ростов».

«Я еще при Абаскале говорил про Зиньковского, что это хороший футболист, но Абаскалю тяжело понять многих игроков. Сейчас объективно нормальная ситуация, и я понимаю Станковича – все хорошо играют, куда Зиньковского вписать? Он и на замены не выходил, поэтому, думаю, есть какая-то договоренность, чтобы он ушел.

Футболист-то хороший. Он был одним из лучших. Как Глушенков. Макс ведь тоже сначала в «Локомотиве» не особо играл, а потом как начал выдавать. Это поколение мне нравится – Глушенков, Пиняев, Зиньковский. «Ростову» нужны такие креативные ребята. Если Зиньковский будет там играть, то переход пойдет ему на пользу», – сказал Мостовой.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, 28-летний Зиньковский может перейти в «Химки», но, если с клуба не будет снят запрет на регистрацию новичков, вингер перейдет в «Ростов».
  • Футболист провел за московский клуб в этом сезоне 13 матчей, отдал 3 передачи.

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Источник: «РБ Спорт»

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06.02.2025 15:33
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Комментарии (1)
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andr45
1738847760
Абаскалю тяжело было понять Джикию, Селихова, Зиньковского, Игнатова, . ....) Но самое неприятное, что их не смогли ни понять, ни оценить и Слишкович, и Станкович) Создается впечатление, что и Галактионов с Карпиным нос почему-то от них воротят( «Химки» же вообще до того обнаглели, что с треском выгнали самого Джикию!!! Видимо, тренерам РПЛ не нужны такие креативные ребята
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