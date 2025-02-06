Мостовой оценил вариант с уходом Зиньковского в аренду

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе вингера красно-белых Антона Зиньковского в «Ростов».

«Я еще при Абаскале говорил про Зиньковского, что это хороший футболист, но Абаскалю тяжело понять многих игроков. Сейчас объективно нормальная ситуация, и я понимаю Станковича – все хорошо играют, куда Зиньковского вписать? Он и на замены не выходил, поэтому, думаю, есть какая-то договоренность, чтобы он ушел.

Футболист-то хороший. Он был одним из лучших. Как Глушенков. Макс ведь тоже сначала в «Локомотиве» не особо играл, а потом как начал выдавать. Это поколение мне нравится – Глушенков, Пиняев, Зиньковский. «Ростову» нужны такие креативные ребята. Если Зиньковский будет там играть, то переход пойдет ему на пользу», – сказал Мостовой.