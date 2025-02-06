Каррера назвал лучшего российского игрока, которого он тренировал

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал Романа Зобнина лучшим российским футболистом, с которым он работал.
«Лучший российский футболист, которого я тренировал? Зобнин. Было много талантливых игроков, но Роман выделялся, он очень многое умеет на поле», – сказал Каррера.
- Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. С красно‑белыми он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
- Полузащитник Роман Зобнин провел за «Спартак» 260 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 19 голевых передач. В составе красно-белых хавбек стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
- Он перешел в «Спартак» из «Динамо» летом 2016 года.
- В текущем сезоне 30-летний Зобнин провел за красно-белых 10 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.