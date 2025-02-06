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  • Каррера назвал лучшего российского игрока, которого он тренировал

Каррера назвал лучшего российского игрока, которого он тренировал

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал Романа Зобнина лучшим российским футболистом, с которым он работал.

«Лучший российский футболист, которого я тренировал? Зобнин. Было много талантливых игроков, но Роман выделялся, он очень многое умеет на поле», – сказал Каррера.

  • Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. С красно‑белыми он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
  • Полузащитник Роман Зобнин провел за «Спартак» 260 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 19 голевых передач. В составе красно-белых хавбек стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
  • Он перешел в «Спартак» из «Динамо» летом 2016 года.
  • В текущем сезоне 30-летний Зобнин провел за красно-белых 10 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

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Источник: «РБ Спорт»

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06.02.2025 15:08
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Комментарии (6)
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alefreddy
1738853128
может и так но ничем он не отличился
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TIMOTHY
1738854968
Подленький как Промес
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zigbert
1738855839
Может еще из за мягкого характера Ромы.
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Интерес
1738856092
Последующие "карреры" его загубили.
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Прокс
1738863409
Деменция,там их никогда не было,забыл!!!!
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