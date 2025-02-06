Каррера назвал лучшего российского игрока, которого он тренировал

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал Романа Зобнина лучшим российским футболистом, с которым он работал.

«Лучший российский футболист, которого я тренировал? Зобнин. Было много талантливых игроков, но Роман выделялся, он очень многое умеет на поле», – сказал Каррера.