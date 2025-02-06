В «Енисее» оценили вероятность подписания контракта с Глушаковым

Заместитель директора по спортивной работе «Енисея» Михаил Комков назвал маловероятным подписание клубом контракта с полузащитником Денисом Глушаковым. Хавбек тренируется с командой на сборе в Турции.

«Насколько мне известно, Денис приехал к своей супруге, которая проводит здесь сборы. Он попросил потренироваться в составе нашей команды, мы возражать не стали.

Денис поддерживает форму, видно, что у него есть большое желание играть, он продолжает получать от футбола удовольствие. Это пример для наших молодых ребят: они понимают, что надо ценить свое дело и стараться работать каждый день на максимуме.

На данный момент маловероятно, что он станет игроком нашей команды. У нас есть молодые перспективные ребята, на которых мы очень рассчитываем, у них есть шанс вырасти в больших футболистов. Закрывать им дорогу будет не совсем правильно», – сказал Глушаков.