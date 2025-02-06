Аршавин выделил ключевую проблему «Реала» в этом сезоне

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин обозначил проблему «Реала».

Накануне мадридцы прошли в 1/4 финала Кубка Испании «Леганес» (3:2).

«Реал» лидирует в Примере.

В 1/16 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграют с «Манчестер Сити».

«У «Реала» нет защитников – и уже давно. Просто к ним теперь и Рюдигер добавился. Вот эти поражения от «Барселоны» – просто без обороны играют. В Суперкубке вообще два защитника было. Мимо Чуамени Ямаль ходил, как мы мимо охраны в офисе. Справа Васкес, у которого рост метр двадцать, его перепрыгивали даже не отталкиваясь.

Проблемы в обороне «Реала» очевидные – их не победить. Удивительно, что Алабы против «Леганеса» не было. Наверное, его берегут для более серьезных игр», – сказал Аршавин.