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Аршавин выделил ключевую проблему «Реала» в этом сезоне

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин обозначил проблему «Реала».

«У «Реала» нет защитников – и уже давно. Просто к ним теперь и Рюдигер добавился. Вот эти поражения от «Барселоны» – просто без обороны играют. В Суперкубке вообще два защитника было. Мимо Чуамени Ямаль ходил, как мы мимо охраны в офисе. Справа Васкес, у которого рост метр двадцать, его перепрыгивали даже не отталкиваясь.

Проблемы в обороне «Реала» очевидные – их не победить. Удивительно, что Алабы против «Леганеса» не было. Наверное, его берегут для более серьезных игр», – сказал Аршавин.

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Источник: «Матч ТВ»

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06.02.2025 08:58
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