Корнеев посоветовал «Динамо» прочистить голову Бителло

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев раскритиковал полузащитника «Динамо» Бителло.
«Нужно прочистить Бителло голову. Давайте всем тогда разрешим. Почему наши так не могут поступать? Уехал на месяц, приехал с отличным настроением, пошутил, и все довольны. Что за бред?
Ты должен быть лидером не только на бумаге. Даже если показываешь хорошую игру, ты должен соблюдать условия контракта. Если для «Динамо» нормально, когда приезжаешь и не извиняешься, то для меня это бредовая история», – сказал Корнеев.
- Бразилец не вернулся вовремя из отпуска, пытаясь продавить смену команды.
- В ответ динамовцы запретили всем вести с ним переговоры под угрозой санкций.