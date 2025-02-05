Орлов – о Пьяниче в ЦСКА: «Уже едет с ярмарки»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре Миралема Пьянича за ЦСКА. Он считает, что 34-летний полузащитник не соответствует уровню игры московской команды.

«Вот я смотрю на Пьянича в ЦСКА. В матче с «Зенитом» он же совсем был незаметен. Вы видели его в игре? Неслучайно половина людей считает, что Николич правильно пригласил Пьянича, а другая половина – и я к ней тоже отношусь – говорит, что не надо было его приглашать. У ЦСКА скоростная команда, а Пьянич уже едет с ярмарки и скорость уже не может давать», – сказал Орлов.