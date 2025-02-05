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Орлов – о Пьяниче в ЦСКА: «Уже едет с ярмарки»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре Миралема Пьянича за ЦСКА. Он считает, что 34-летний полузащитник не соответствует уровню игры московской команды.

«Вот я смотрю на Пьянича в ЦСКА. В матче с «Зенитом» он же совсем был незаметен. Вы видели его в игре? Неслучайно половина людей считает, что Николич правильно пригласил Пьянича, а другая половина – и я к ней тоже отношусь – говорит, что не надо было его приглашать. У ЦСКА скоростная команда, а Пьянич уже едет с ярмарки и скорость уже не может давать», – сказал Орлов.

  • Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента в сентябре.
  • Он провел за московский клуб 11 матчей и сделал 1 голевой пас.

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Источник: «Чемпионат»

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05.02.2025 23:31
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Комментарии (5)
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Cleaner
1738787724
Пьянич уже приехал с ярмарки. Никакой он на поле. Лучше бы на его позиции(я до сих пор не понимаю, где его позиция) молодежь играла. Хуже бы точно не было...
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Борис34684
1738807727
Смотри Гена больше за своими зулусами, эксперт хренов.
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FROLL007
1738813096
Сбитый лётчик. Не даст соврать Свиногвардейчик. Бугагагага
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Good_win
1738835708
когда уже в помойке поймут, что гена даже у них - сбитый алкоголик-маразматик.....
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