Мостовой: «Благодаря мне все поняли, что Абаскаль – посторонний человек»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение экс-тренера «Краснодара» Владимира Ивича в «Аль-Айн».

«Молодец, все правильно сделал. Деньги заработает, их сейчас всем не хватает он хороший тренер. Себя неплохо здесь проявил? Здесь себя многие неплохо проявляют, елки-палки!

У вас и посторонний человек для футбола тоже себя неплохо проявлял. Это Гильермо Абаскаль! Все визжали, кричали: Абаскаль! Благодаря Мостовому хоть тут поняли, что такое футбол, что Абаскаль – посторонний человек. Бред, просто бред.

Поэтому все вот эти слова... Лионель Месси, Криштиану Роналду не просто так говорят про футбольных людей, о том, что многие тренеры не понимают, что такое футбол», – сказал Мостовой.