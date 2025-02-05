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  • Мостовой: «Благодаря мне все поняли, что Абаскаль – посторонний человек»

Мостовой: «Благодаря мне все поняли, что Абаскаль – посторонний человек»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение экс-тренера «Краснодара» Владимира Ивича в «Аль-Айн».

«Молодец, все правильно сделал. Деньги заработает, их сейчас всем не хватает он хороший тренер. Себя неплохо здесь проявил? Здесь себя многие неплохо проявляют, елки-палки!

У вас и посторонний человек для футбола тоже себя неплохо проявлял. Это Гильермо Абаскаль! Все визжали, кричали: Абаскаль! Благодаря Мостовому хоть тут поняли, что такое футбол, что Абаскаль – посторонний человек. Бред, просто бред.

Поэтому все вот эти слова... Лионель Месси, Криштиану Роналду не просто так говорят про футбольных людей, о том, что многие тренеры не понимают, что такое футбол», – сказал Мостовой.

  • Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
  • Тренера уволили в апреле.
  • Он возглавлял команду с лета 2022 года.

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Источник: «ВсеПроСпорт»

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05.02.2025 21:58
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Комментарии (6)
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Александр-Каратеев-yandex
1738782306
Саня, может хватит одно и тоже. Как футболист ты был хороший, но ума не далёкого.
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Cleaner
1738787910
Мостовой, благодаря тебе все знают, кто в футболе ЦАРЬ КЛОУНОВ!!!...)))
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Александр.Т.
1738788885
Благодаря Абоскалю все знают что Мостовой клоун)
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Krics
1738803341
Блогодоря тебе обосрались на ЧМ-94,ихмо.
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crf575757
1738813739
Слышь ты хвастун, а помнишь как ты в Японии на ЧМ подставил всю сборную России своим тупым контрактом с производителем бутс. Так что заткнись лучше ,иди медиалигу тренировать,там тебе самое место!
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oyabun
1738817082
Решил напомнить о себе? Как же нам этого не хватало! ))
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