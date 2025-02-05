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  • Орлов верит в приглашение «Зенита» в Суперлигу: «Почему нет?»

Орлов верит в приглашение «Зенита» в Суперлигу: «Почему нет?»

Комментатор Геннадий Орлов оценил состав «Зенита» и не исключил приглашение клуба в Суперлигу.

«Длинная скамейка всегда нужна. Сейчас вышли у «Зенита» запасные – Ахметов, Горшков. И не усилили игру. Там ещe есть Ерохин, но он, выходя в сезоне, приносил пользу. А Соболев осенью – не приносил. В заявке 25 человек: три вратаря плюс полевые. Посмотрите, какие скамейки у «Реала» или «Наполи».

Мы ведь тоже не деревня. Равняться надо на больших и лучших. «Зенит» тоже хочет быть среди чемпионов. А может, его ещe в Суперлигу пригласят, почему нет? Он пойдeт и будет играть, если не будет Лиги чемпионов. «Зенит» ставит такую планку. Это факт – иначе бы таких футболистов не приобретали. Они сейчас взяли игрока сборной Бразилии. Действующего! Педро сейчас поехал в молодeжную сборную Бразилии. Значит, на что рассчитывает «Зенит»? Конечно, на игру на высоком уровне.

У нас такой стадион! Чтобы он стабильно заполнялся, на нeм должны играть высококлассные футболисты и такие же приезжали в гости. Как сказал Карл Маркс, бытиe определяет сознание», – сказал Орлов.

  • Запуск Суперлиги намечен на сентябрь 2025 года.
  • Лига будет поделена на четыре дивизиона – всего 96 клубов. Путевки в Объединенную лигу будут добываться через национальные чемпионаты.
  • Организаторы сообщили, что к участию будут допущены все страны-члены УЕФА. В их число входит и Россия.

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Источник: «Чемпионат»

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05.02.2025 21:10
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Комментарии (34)
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fakeid
1738781116
нужно детально разобраться, но ясно станет ближе к запуску UL. пока что получается так, что в неё наберут 96 клубов, но ЛЧ никуда не денется - самый дорогой проект уефы. и там и там играть не получится. за ЛЧ топят бавария, псж и (пока что) англичане. в UL точно перебегут испанцы и итальянцы. всё это приведёт к тому, что будет нехватка клубов в обоих турнирах. ну и в ЛЕ/ЛК ещё. и в них попадут всякие реальные бо.мжи, как ни смешно это звучит. литовцы, молдавия, и всё подобное. за зенит будет драка, он там нужен. им вообще нужны сильные клубы с деньгами. будут тянуть в обе стороны. пока что вижу, что зенит попадёт, всё же, в UL. его уже туда звали.
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nik55
1738781635
что крыша поехала ?
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Спартачище
1738782753
Болотный нацпрожэкт без заряженных судеек и админресурса в ЛЧ - позор и посмешище каждый раз Но болотное отродье привыкшее к унижением, будут на коленях умолять взять их в супирлигу, чтобы там тоже посмешищем быть
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прабабушка краба
1738782874
Можно и позвать. И ЦСКА можно позвать, они тоже еврокубок выигрывали. А на остальных, которые просто участвовали, можно и забить
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R_a_i_n
1738784025
В роли шута если только.
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mutabor0992
1738785848
Только один вопрос...А зачем им ЭТО?
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Cleaner
1738787785
Зенита пригласят в Суперлигу Ленинградской области! Почему нет?...)))
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Номэд
1738789663
Разве что, только ради гаСпрома, чтобы спонсировал. А так там вшивые, для гейропейцев, и нахрен не впёрлись.
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TOMSON
1738790173
Инфраструктура есть, стадион имеет высокую посещаемость, территориальная доступность приемлемая (лишние час, два на самолете). Опять же спонсор при бабках, если что способен и больше вливать в клуб и при необходимости скидываться. Если убрать политику, то Зенит точно должен участвовать в суперлиге. Про остальных представителей РПЛ сказать трудно. И проблема не в клубах, а в стадионах. Как не крути, а игры зимой это увеличеный риск получить травму. Учитывая плотных график, который будет еще плотнее это может стать решающим фактором. В этих условиях Краснодар, так же имеет повышенные шансы. Но у их владельца нелады со здоровьем. Что там будет с финансирование после дня Х непонятно.
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Борис34684
1738810180
Конечно Гена позовут, надо же командам из супер лиги на ком то тренироваться и набирать очки. Да и взносы не хилые получать от газпрема а так че болтаться в низу турнирной таблицы в евро играх газики привычные.
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