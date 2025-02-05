Орлов верит в приглашение «Зенита» в Суперлигу: «Почему нет?»

Комментатор Геннадий Орлов оценил состав «Зенита» и не исключил приглашение клуба в Суперлигу.

«Длинная скамейка всегда нужна. Сейчас вышли у «Зенита» запасные – Ахметов, Горшков. И не усилили игру. Там ещe есть Ерохин, но он, выходя в сезоне, приносил пользу. А Соболев осенью – не приносил. В заявке 25 человек: три вратаря плюс полевые. Посмотрите, какие скамейки у «Реала» или «Наполи».

Мы ведь тоже не деревня. Равняться надо на больших и лучших. «Зенит» тоже хочет быть среди чемпионов. А может, его ещe в Суперлигу пригласят, почему нет? Он пойдeт и будет играть, если не будет Лиги чемпионов. «Зенит» ставит такую планку. Это факт – иначе бы таких футболистов не приобретали. Они сейчас взяли игрока сборной Бразилии. Действующего! Педро сейчас поехал в молодeжную сборную Бразилии. Значит, на что рассчитывает «Зенит»? Конечно, на игру на высоком уровне.

У нас такой стадион! Чтобы он стабильно заполнялся, на нeм должны играть высококлассные футболисты и такие же приезжали в гости. Как сказал Карл Маркс, бытиe определяет сознание», – сказал Орлов.