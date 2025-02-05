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Орлов оценил трансферную кампанию «Спартака»

Геннадий Орлов похвалил «Спартак» за работу на трансферном рынке текущей зимой.

«Активность «Спартака» на трансферном рынке? Красно-белые молодцы, бьют рекорды. Клуб показывает амбиции.

Другое дело, что новичков еще нужно будет встроить. Не всегда игроки с листа начинают приносить пользу.

Это касается и «Зенита». Понаблюдаем дальше за Дркушичем и Луисом Энрике. Тут уже многое зависит от работы Семака и Станковича на сборах.

Некоторые удивляются, почему не усиливается «Краснодар». А зачем? Команда укомплектована. Все у нее в порядке. И если на сборах игроки наберут форму хотя бы на 90 процентов, тогда они точно будут претендентами на золото», – сказал Орлов.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
  • Они на 2 очка отстают от лидирующих «Зенита» и «Краснодара».
  • Клуб близок к покупке Ивана Илича («Торино»), Пабло Солари («Ривер Плейт») и Леви Гарсии (АЕК).

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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05.02.2025 18:00
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Комментарии (16)
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...короче
1738768770
...бояться нужно похвалы Орлова!)...
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fakeid
1738769071
ну на месте редакции я бы выпустил отдельную новость, в которой будет объяснено, что за фигня тут происходит с рейтингом, и всё такое. не можете же вы вечно отмалчиваться.
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Иван Петров 1986
1738771780
Орлов иногда говорит правильные вещи. Но редко очень.
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FCSpartakM
1738772010
еще никого не купили, но из всех утюгов уже посчитали и оценили
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alefreddy
1738774750
раз эксперт сказал значит надо сказать есть
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NewLife
1738777498
Вести из орлинова гнезда
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