Орлов оценил трансферную кампанию «Спартака»

Геннадий Орлов похвалил «Спартак» за работу на трансферном рынке текущей зимой.
«Активность «Спартака» на трансферном рынке? Красно-белые молодцы, бьют рекорды. Клуб показывает амбиции.
Другое дело, что новичков еще нужно будет встроить. Не всегда игроки с листа начинают приносить пользу.
Это касается и «Зенита». Понаблюдаем дальше за Дркушичем и Луисом Энрике. Тут уже многое зависит от работы Семака и Станковича на сборах.
Некоторые удивляются, почему не усиливается «Краснодар». А зачем? Команда укомплектована. Все у нее в порядке. И если на сборах игроки наберут форму хотя бы на 90 процентов, тогда они точно будут претендентами на золото», – сказал Орлов.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
- Они на 2 очка отстают от лидирующих «Зенита» и «Краснодара».
- Клуб близок к покупке Ивана Илича («Торино»), Пабло Солари («Ривер Плейт») и Леви Гарсии (АЕК).