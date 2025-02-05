Орлов оценил трансферную кампанию «Спартака»

Геннадий Орлов похвалил «Спартак» за работу на трансферном рынке текущей зимой.

«Активность «Спартака» на трансферном рынке? Красно-белые молодцы, бьют рекорды. Клуб показывает амбиции.

Другое дело, что новичков еще нужно будет встроить. Не всегда игроки с листа начинают приносить пользу.

Это касается и «Зенита». Понаблюдаем дальше за Дркушичем и Луисом Энрике. Тут уже многое зависит от работы Семака и Станковича на сборах.

Некоторые удивляются, почему не усиливается «Краснодар». А зачем? Команда укомплектована. Все у нее в порядке. И если на сборах игроки наберут форму хотя бы на 90 процентов, тогда они точно будут претендентами на золото», – сказал Орлов.