В РФС заявили об изменении риторики ФИФА и УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил, приближается ли момент возвращения российских команд в международные соревнования.
«Постоянно работаем с коллегами из ФИФА и УЕФА, это ежедневная тяжeлая работа, которую сложно и не всегда можно комментировать.
Есть много нюансов, которые не подразумевают огласку. Работа ведeтся, видите же, что риторика коллег меняется.
Какие шансы вернуться? Надеемся, что наша работа в этом году приведeт к результату», – заявил Митрофанов.
- Отстранение сборной России и клубов РПЛ от международных соревнований длится с февраля 2022 года.
- Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что ждет возвращения команд в 2025 году.