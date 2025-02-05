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В РФС заявили об изменении риторики ФИФА и УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил, приближается ли момент возвращения российских команд в международные соревнования.

«Постоянно работаем с коллегами из ФИФА и УЕФА, это ежедневная тяжeлая работа, которую сложно и не всегда можно комментировать.

Есть много нюансов, которые не подразумевают огласку. Работа ведeтся, видите же, что риторика коллег меняется.

Какие шансы вернуться? Надеемся, что наша работа в этом году приведeт к результату», – заявил Митрофанов.

  • Отстранение сборной России и клубов РПЛ от международных соревнований длится с февраля 2022 года.
  • Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что ждет возвращения команд в 2025 году.

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Источник: «Советский спорт»

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05.02.2025 17:31
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Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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...короче
1738766131
...а может, хватит уже этих напёрстков!?(...
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Александр.Т.
1738767521
Ежедневная работа , опять бред несет от силы раз в месяц встречается
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Цугундeр
1738768711
)) "Есть много нюансов, которые не подразумевают огласку. " Да ты ,Митрофан, все секреты по пьяни уже разбазарил.. Бакатин перевернулся на бок, и заинтересовался...)
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Plyash
1738772152
Нас вернут,но с нами все откажутся играть.Так дойдём до финала с положенными результатами в каждой игре 3:0. От финала ,конечно же,никто не откажется,останется только выложиться в последней игре...Это же шанс,робяты!!!
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Каратель помойников
1738772196
Теперь будут чаще рэфээсу на чай приглашать и завтраками кормить.. только бы докуялионы несли регулярно
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1738774204
Чиновникам РФС надо продемонстрировать, что в России не играют договорняки, пройти полиграф
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BRO_football
1738779750
Есть один правильный способ возвращения России. УЕФА и ФИФА берут яйца в кулак и не дают собой манипулировать. Кто не хочет играть с Россией - техническое поражение 3:0, штраф и до свидания. Впрочем, как в регламенте написано, которые как бы един для всех. Так было перед ЧМ-2018, когда некоторые страны отказались приезжать по политическим причинам. ФИФА пригрозил - все поехали и сыграли. Кто не хотел ехать, "случайно" вылетел на этапе квалификации. С клубами то же самое. Если понадобится, то хоть два российских клуба в финале будет играть!
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Artemka444
1738784069
Работа ведётся, тока результата нету а значит уволиться нужно так то
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СПОРТ 21 века
1738927222
Это всё понятно, ребят. Мы все с вами согласны, вам же надо что-то говорить. Раз спросили, надо отвечать. Неважно как, важно давать надежду на завтра
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