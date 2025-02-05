В РФС заявили об изменении риторики ФИФА и УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил, приближается ли момент возвращения российских команд в международные соревнования.

«Постоянно работаем с коллегами из ФИФА и УЕФА, это ежедневная тяжeлая работа, которую сложно и не всегда можно комментировать.

Есть много нюансов, которые не подразумевают огласку. Работа ведeтся, видите же, что риторика коллег меняется.

Какие шансы вернуться? Надеемся, что наша работа в этом году приведeт к результату», – заявил Митрофанов.