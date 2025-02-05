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  • Глушаков летел в Турцию к жене и случайно попал на сбор «Енисея»

Глушаков летел в Турцию к жене и случайно попал на сбор «Енисея»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как оказался на тренировочном сборе «Енисея» в Турции.

«Да все просто. Я приехал вообще к супруге, она с детьми здесь на сборах.

Летели с Андреем Валерьевичем (Тихоновым) в одном самолете, разговорились, сказал, что буду тренироваться там.

Есть ряд команд Первой лиги, которые разрешили мне поддерживать форму и просто тренироваться, так как, наверное, буду играть в Медийной лиге.

Он говорит: хочешь – давай с нами. Ну и так поговорили, я ответил: давайте. Отели и поля рядом, удобно. Приятно будет потренироваться с молодыми перспективными ребятами», – заявил 38-летний футболист.

  • Глушаков ранее покинул «Химки» – клуб расторг с ним контракт.
  • «Енисей» выступает в Первой лиге и занимает там 10-е место.

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Источник: телеграм-канал «Енисея»

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05.02.2025 17:17
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Комментарии (15)
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...короче
1738765977
...Бомбер, я вчера не ошибся, что рекорд по списаванию баллов мы побьем. Сегодня ты хернул сразу 3500. Аплодирую тебе, Днище!... Пошарился тут немного, оказывается не рекордсмен, тут из таких, как я скоро очередь будет(...
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DMитрий
1738766944
Глушаков из сауны летел в Турцию к жене и случайно оказался на 3 улице Строителей, дом 25
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Интерес
1738769857
Налицо угроза спаивания коллектива молодых талантов. До встречи с Глушаком они- "ни-ни"...
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Plyash
1738771126
Дениска совершенно "случайно" встретился в одном самолёте с Тихоновым.Тесен мир в лётную погоду,однако...Но,какой трезвый расчёт.
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aldo conte
1738911347
Летел на крыльях любви к жене... Как его не угораздило оказаться в объятиях другой женщины? А то помнится было дело - парился в бане с девушками, вышел из парился освежиться, а тут его жена поджидает. Пришлось красавцу писать объяснительную.
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