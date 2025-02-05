Глушаков летел в Турцию к жене и случайно попал на сбор «Енисея»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как оказался на тренировочном сборе «Енисея» в Турции.

«Да все просто. Я приехал вообще к супруге, она с детьми здесь на сборах.

Летели с Андреем Валерьевичем (Тихоновым) в одном самолете, разговорились, сказал, что буду тренироваться там.

Есть ряд команд Первой лиги, которые разрешили мне поддерживать форму и просто тренироваться, так как, наверное, буду играть в Медийной лиге.

Он говорит: хочешь – давай с нами. Ну и так поговорили, я ответил: давайте. Отели и поля рядом, удобно. Приятно будет потренироваться с молодыми перспективными ребятами», – заявил 38-летний футболист.