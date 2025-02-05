Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» подарит Роналду клубную футболку: «Он грустный, потому что у него пока нет динамовского мерча»

«Динамо» подарит Роналду клубную футболку: «Он грустный, потому что у него пока нет динамовского мерча»

«Динамо» отреагировало на то, что защитник «Аль-Насра» Али Ладжами приехал на матч азиатской Лиги чемпионов в кофте с символикой московского клуба.

Ладжами и его партнеру по команде Криштиану Роналду, которому сегодня исполнилось 40 лет, пообещали подарки.

«Рилс с игроком клуба «Аль‑Наср» нас не удивил: мерч «Динамо» пользуется популярностью в самых разных странах. Например, нашу новую игровую форму или те самые вещи из коллаборации со знаменитым дизайнером Найджелом Кэборном очень активно приобретают туристы из арабских стран, которые гуляют по Красной площади и заходят в Дом «Динамо» в ГУМе.

Так совпало, что завтра в Абу‑Даби, где «Динамо» находится на сборах, будет бизнес‑завтрак РПЛ с участием одного из директоров из клуба «Аль‑Наср». Мы планируем передать ему в подарок футболки для игрока, который носит наш мерч, а также для Криштиану Роналду.

Ведь на том же самом видео Роналду грустный – видимо, потому, что у него пока нет динамовского мерча«, – заявили в пресс‑службе «Динамо».

Новости по теме
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Спартак»: 7 февраля 6
«Динамо» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025
«Динамо» готово вернуть Захаряна, но при одном условии 2
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

05.02.2025 16:38
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Foxitkuban
1738763636
Мда... Криш грустный из-за того, что у него нет футболки Динамо. Какой бред... При желании, он может весь Динамо купить, вместе с поварами и массажистами.
Ответить
Project Бабангида
1738763692
а в Али-Жазире напишут что Роналду продинамили
Ответить
DMитрий
1738764693
А вы его уборщицу видели!? На ней вообще лица нет. Мусор не в чем выносить!
Ответить
fakeid
1738765235
по ходу, спартаг отправил в динамо подарок в виде палёной косорыловки, чтобы не грустили.
Ответить
Александр.Т.
1738767824
Глянул видео что то там Роналду не видать
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 