Лунев прокомментировал ситуацию с Бителло в «Динамо»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев рассказал о своем отношении к одноклубнику Бителло после январских событий.
- Бразилец не вернулся вовремя из отпуска, пытаясь продавить смену команды.
- В ответ динамовцы запретили всем вести с ним переговоры под угрозой санкций.
- Бителло забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2028 года.
– Как относишься к ситуации с Бителло?
– Всe ждeм обращения. Будет ли оно.
– То есть пока он не извинялся?
– Пока нет. Видимо, не считает нужным.
– Как к этому относишься?
– Очевидно, что не очень.
– Есть ли доверие после такого?
– Посмотрим.