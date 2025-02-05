Лунев прокомментировал ситуацию с Бителло в «Динамо»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев рассказал о своем отношении к одноклубнику Бителло после январских событий.

Бразилец не вернулся вовремя из отпуска, пытаясь продавить смену команды.

В ответ динамовцы запретили всем вести с ним переговоры под угрозой санкций.

Бителло забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2028 года.

– Как относишься к ситуации с Бителло?

– Всe ждeм обращения. Будет ли оно.

– То есть пока он не извинялся?

– Пока нет. Видимо, не считает нужным.

– Как к этому относишься?

– Очевидно, что не очень.

– Есть ли доверие после такого?

– Посмотрим.