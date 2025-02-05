Ловчев – о Промесе: «Пока его не посадили, для меня он совершенно нормальный человек»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев не считает, что возможное возвращение в клуб Квинси Промеса будет сопровождаться серьезными репутационными рисками.
«Промес – хороший футболист, только и всего. Он верой и правдой служил «Спартаку», притом два раза: уходил, потом возвращался.
У нас он нигде и ни в чем замешан не был. Когда читаю про наркотики или еще что-то, я этого не знаю, и никто нам толком не объяснил.
Все было упрощенно, якобы он там торговал наркотиками, но тогда, наверное, в Эмиратах бы его выдали, но там ничего такого не делают. Промес играет там в футбол.
Для меня пока его не посадили, пока он на свободе, то совершенно нормальный человек. Промес по уровню был один из лучших в «Спартаке». Но что произошло за эти 2 года: он растренирован или еще что-то, все равно он играет в футбол.
Если Промес будет не посажен, то надо взять и посмотреть, в каком он будет состоянии. Когда нам привозят какого-то человека, у которого 20 кг лишнего веса [Виллиан Жозе], его же кто-то привозит, но мы не знаем, как он играет. А Промес на этом фоне – человек, которого мы хорошо знаем.
Почему нужно быть против его возвращения в РПЛ? Промес – хороший игрок. Сейчас идет разговор о том, что Малком может вернуться в «Зенит», но никто не ставит вопрос так: а нужен ли он или нет?
А это идентичные ситуации. Тот играл где-то там и ничего блестящего не сделал, и Промес играет в какой-то лиге, забивает голы. Мы не знаем, как он может дальше играть. Мы знаем только то, как они играли», – сказал Ловчев.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
- Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.