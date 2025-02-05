Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев – о Промесе: «Пока его не посадили, для меня он совершенно нормальный человек»

Ловчев – о Промесе: «Пока его не посадили, для меня он совершенно нормальный человек»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев не считает, что возможное возвращение в клуб Квинси Промеса будет сопровождаться серьезными репутационными рисками.

«Промес – хороший футболист, только и всего. Он верой и правдой служил «Спартаку», притом два раза: уходил, потом возвращался.

У нас он нигде и ни в чем замешан не был. Когда читаю про наркотики или еще что-то, я этого не знаю, и никто нам толком не объяснил.

Все было упрощенно, якобы он там торговал наркотиками, но тогда, наверное, в Эмиратах бы его выдали, но там ничего такого не делают. Промес играет там в футбол.

Для меня пока его не посадили, пока он на свободе, то совершенно нормальный человек. Промес по уровню был один из лучших в «Спартаке». Но что произошло за эти 2 года: он растренирован или еще что-то, все равно он играет в футбол.

Если Промес будет не посажен, то надо взять и посмотреть, в каком он будет состоянии. Когда нам привозят какого-то человека, у которого 20 кг лишнего веса [Виллиан Жозе], его же кто-то привозит, но мы не знаем, как он играет. А Промес на этом фоне – человек, которого мы хорошо знаем.

Почему нужно быть против его возвращения в РПЛ? Промес – хороший игрок. Сейчас идет разговор о том, что Малком может вернуться в «Зенит», но никто не ставит вопрос так: а нужен ли он или нет?

А это идентичные ситуации. Тот играл где-то там и ничего блестящего не сделал, и Промес играет в какой-то лиге, забивает голы. Мы не знаем, как он может дальше играть. Мы знаем только то, как они играли», – сказал Ловчев.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
  • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

Новости по теме
Ловчев дал совет полузащитнику «Спартака» 3
Ловчев назвал Кокорина «уродом»: «Из-за таких людей наш футбол стал говном» 13
Ловчев: «В России есть только один хороший вратарь» 12
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

05.02.2025 13:45
Рекомендуем
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Каратель помойников
1738753534
Серафимыч,спроси и блеящих питорских секелух,они и прокуроры и судьи.все расскажут)))
Ответить
Тинез Розоп
1738754031
Трезвый Серафимыч- человек!…
Ответить
Project Бабангида
1738754645
позиция мирового интернационала , моя и Жеки здесь полностью солидарна. "свободу Анжеле Дэвис, Юрию Деточкину и Квинси Промесу"
Ответить
Цугундeр
1738756456
Попугай-лектор..)) Людиии, ау!) Лучше всего пять звёздочек..) «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно. Наука ещё пока не в курсе дела!»
Ответить
Semenycch
1738758945
Бред сивой кобылы. Русская Пословица. ТАСС: Окружной суд Амстердама 14 февраля 2024 года признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Он уголовный преступник признанный таковым в суде на собственной родине! Пока не посажен в тюрьму, но это дело времени. Ловчев, то есть для тебя решение уголовного суда ничего не значит?
Ответить
Cleaner
1738763572
Ловчев: - Моя хата с краю. Стыдно за секту...(((
Ответить
Интерес
1738764765
Пока сам Ловчев не осудил на кухне,человек не виновен.
Ответить
САДЫЧОК
1738765043
По мнению этого недоумка Ловчева маньяк , которого не посадили тоже совершенно нормальный человек ?!
Ответить
DMитрий
1738765865
Значит по его логике Кокорин и его друг стал уродом и говном когда его посадили, а Промес пока этого не случилось просто красавчик. Если так за жопу и не возьмут, сделает его легендой спартака. Интересно его мнение по Стрельцову, Севидову, Деметрадзе, и др. Ну и на тепленкое... Братья Старостины, - никто альбиносу не хочет вопрос по ним задать!?
Ответить
Прокс
1738772381
Тебя посадят,вот тогда не человек,тебя опустят,вот тогда ты П...Эдик,а так все всегда хорошо в сВиНаРнИкЕ!!!!
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 