Ловчев – о Промесе: «Пока его не посадили, для меня он совершенно нормальный человек»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев не считает, что возможное возвращение в клуб Квинси Промеса будет сопровождаться серьезными репутационными рисками.

«Промес – хороший футболист, только и всего. Он верой и правдой служил «Спартаку», притом два раза: уходил, потом возвращался.

У нас он нигде и ни в чем замешан не был. Когда читаю про наркотики или еще что-то, я этого не знаю, и никто нам толком не объяснил.

Все было упрощенно, якобы он там торговал наркотиками, но тогда, наверное, в Эмиратах бы его выдали, но там ничего такого не делают. Промес играет там в футбол.

Для меня пока его не посадили, пока он на свободе, то совершенно нормальный человек. Промес по уровню был один из лучших в «Спартаке». Но что произошло за эти 2 года: он растренирован или еще что-то, все равно он играет в футбол.

Если Промес будет не посажен, то надо взять и посмотреть, в каком он будет состоянии. Когда нам привозят какого-то человека, у которого 20 кг лишнего веса [Виллиан Жозе], его же кто-то привозит, но мы не знаем, как он играет. А Промес на этом фоне – человек, которого мы хорошо знаем.

Почему нужно быть против его возвращения в РПЛ? Промес – хороший игрок. Сейчас идет разговор о том, что Малком может вернуться в «Зенит», но никто не ставит вопрос так: а нужен ли он или нет?

А это идентичные ситуации. Тот играл где-то там и ничего блестящего не сделал, и Промес играет в какой-то лиге, забивает голы. Мы не знаем, как он может дальше играть. Мы знаем только то, как они играли», – сказал Ловчев.