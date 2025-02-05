Новичок «Спартака» Помазун охарактеризовал Станковича

Вратарь «Спартака» Илья Помазун поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Деяна Станковича.

– Какие качества Станковича можете выделить?

– Сейчас я больше работаю с тренером вратарей, Пьерлуиджи Бривио. Потому что мы подготавливаем мою физическую форму. Но Деян качественно выстраивает тренировочный процесс, подсказывает все, контролирует тренировку. Очень надеюсь, что скоро будут общие тренировки. Пока у меня индивидуальные занятия, чтобы набрать форму.

– Тео Бонгонда сказал, что Станкович честный и классный парень. Согласен?

– Да, конечно.