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Новичок «Спартака» Помазун охарактеризовал Станковича

Вратарь «Спартака» Илья Помазун поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Деяна Станковича.

– Какие качества Станковича можете выделить?

– Сейчас я больше работаю с тренером вратарей, Пьерлуиджи Бривио. Потому что мы подготавливаем мою физическую форму. Но Деян качественно выстраивает тренировочный процесс, подсказывает все, контролирует тренировку. Очень надеюсь, что скоро будут общие тренировки. Пока у меня индивидуальные занятия, чтобы набрать форму.

Тео Бонгонда сказал, что Станкович честный и классный парень. Согласен?

– Да, конечно.

  • Помазун перешел в «Спартак» из ЦСКА 2 февраля.
  • Он подписал контракт до 2028 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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05.02.2025 13:29
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Комментарии (5)
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alefreddy
1738757831
удачи в новом клубе
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Иван Петров 1986
1738760519
Так нельзя же по другому говорить.
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иммануил
1738766746
Надо спрашивать мнение, когда человек уходит из команды, а не тогда, когда приходит, тогда оно будет наверное объективным ... А вы,что хотели от него услышать, через несколько дней пребывания в новом клубе, что Станкович никакой по сравнению с Николичем? Очередной примитивный вопрос недалёкого интервьюера ...
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Константин-Шапкин-google
1738774607
Посмотрим парня в деле! По меньше ему травм и удачи!
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Прокс
1738823053
Через год....Эта падла меня на банку посадила..Козлина,ой простите ******!!!!
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