Новичок «Спартака» Помазун охарактеризовал Станковича

Вратарь «Спартака» Илья Помазун поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Деяна Станковича.
– Какие качества Станковича можете выделить?
– Сейчас я больше работаю с тренером вратарей, Пьерлуиджи Бривио. Потому что мы подготавливаем мою физическую форму. Но Деян качественно выстраивает тренировочный процесс, подсказывает все, контролирует тренировку. Очень надеюсь, что скоро будут общие тренировки. Пока у меня индивидуальные занятия, чтобы набрать форму.
– Тео Бонгонда сказал, что Станкович честный и классный парень. Согласен?
– Да, конечно.
- Помазун перешел в «Спартак» из ЦСКА 2 февраля.
- Он подписал контракт до 2028 года.