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Реакция Лички на дорогие трансферы «Зенита» и «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о работе клубов-конкурентов на трансферном рынке.

– Что думаете о дорогих трансферах «Спартака» и «Зенита»?

– Всегда нужно быть позитивным. Год назад никто не думал о чемпионстве. Летом у нас почти не было новичков, только в самом конце пришел Артур. Понятно, что у «Спартака» и «Зенита» другие финансовые возможности. Я стараюсь не думать о таком. Против таких сильных команд играть нужно не индивидуально, а как коллектив. У нас не всегда на все позициях могут быть такие же качественные игроки, как у «Спартака» или «Зенита», но как команда мы можем их побеждать. Такое правда нужно не только говорить, но и делать.

  • «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает 4-е место место в таблице.
  • Отставание от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» – 4 очка.

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Источник: Sport24

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05.02.2025 13:13
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Комментарии (6)
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neim
1738753152
" но как команда мы можем их побеждать" ... Ещё бы аутсайдеров научились побеждать, так наверное впереди планеты всей уже были !
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Project Бабангида
1738753370
извиняй хлопец. рябчиков с ананасами на всех не хватит. зато можно через витрину в рот заглядывать)
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alefreddy
1738757160
да не все так хорошо в датском королевстве
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