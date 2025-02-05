Реакция Лички на дорогие трансферы «Зенита» и «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о работе клубов-конкурентов на трансферном рынке.

– Что думаете о дорогих трансферах «Спартака» и «Зенита»?

– Всегда нужно быть позитивным. Год назад никто не думал о чемпионстве. Летом у нас почти не было новичков, только в самом конце пришел Артур. Понятно, что у «Спартака» и «Зенита» другие финансовые возможности. Я стараюсь не думать о таком. Против таких сильных команд играть нужно не индивидуально, а как коллектив. У нас не всегда на все позициях могут быть такие же качественные игроки, как у «Спартака» или «Зенита», но как команда мы можем их побеждать. Такое правда нужно не только говорить, но и делать.