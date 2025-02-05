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Ерохин рассказал, как в «Зените» встретили Луиса Энрике

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал об адаптации Луиса Энрике. Бразилец присоединился к петербургской команде в январе. Его купили за 33 миллиона евро.

– У вас классное пополнение в лице Луиса Энрике. Как его встретили в команде?

– Встретили хорошо, думаю, что он еще осваивается. У нас много португалоговорящих ребят, которые с ним ближе общаются. Мы все помогаем, чтобы он быстрее освоился, увереннее себя чувствовал, брал игру на себя и уже демонстрировал то, что от него ждут.

  • Энрике впервые сыграл за «Зенит» 27 января.
  • Во вторник он провел 65 минут на поле в матче Зимнего кубка РПЛ против ЦСКА.

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Источник: Metaratings.ru

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05.02.2025 12:39
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1738748533
Как-как...Как всегда-"Товарищеским коридором с поджопниками".
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Иван Петров 1986
1738750154
Встретили хлебом и солью. Он обплевался.
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