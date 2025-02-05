Ерохин рассказал, как в «Зените» встретили Луиса Энрике

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал об адаптации Луиса Энрике. Бразилец присоединился к петербургской команде в январе. Его купили за 33 миллиона евро.

– У вас классное пополнение в лице Луиса Энрике. Как его встретили в команде?

– Встретили хорошо, думаю, что он еще осваивается. У нас много португалоговорящих ребят, которые с ним ближе общаются. Мы все помогаем, чтобы он быстрее освоился, увереннее себя чувствовал, брал игру на себя и уже демонстрировал то, что от него ждут.