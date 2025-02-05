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  • Агент Батракова: «Мне звонили агенты, связанные с топ-клубами Европы»

Агент Батракова: «Мне звонили агенты, связанные с топ-клубами Европы»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщил об интересе к игроку со стороны топ-клубов.

– Фиксированная сумма отступных в контракте Алексея будет прописана только для европейских клубов?

– Это непростой вопрос... Мы понимаем, что в принципе сумма отступных в контракте Батракова для «Локомотива» – неприемлемая история. Но у парня есть цель в перспективе попробовать свои силы в большом европейском клубе. Поэтому если, дай бог, через какое-то время получим предложение от серьезной команды, то и «Локо» сможет заработать, и у Алексея появится возможность сыграть в топ-чемпионате. Так что сейчас разговоры о сумме отступных в соглашении ведутся только относительно именно европейских клубов.

– Зимой вы получали предложения от европейских клубов?

– Не знаю, поступали ли предложения в «Локомотив». По крайней мере, со мной такой информацией не делились. А мне звонили многие агенты, связанные с европейскими клубами из ведущих чемпионатов. Общение было.

– О каких клубах идет речь?

– О больших, из топовых чемпионатов. Но конкретизировать сейчас смысла нет. Ясно одно: в Европе следят за Батраковым, интересуются им. Это факт.

– И все-таки клубы какого уровня положили глаз на Батракова? Калибра «Монако» и «Реал Сосьедад»?

– Нет, все же повыше.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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05.02.2025 10:57
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Комментарии (10)
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"supermax"
1738743087
Звиздобол
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Project Бабангида
1738743126
европа опять в средневековье впадает. помои из окон прям на тротуар. все взоры к бедуинам прикованы. два белых верблюда РЖД дадут
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Цугундeр
1738746051
«Мне звонили агенты, связанные с топ-клубами Европы» И ржали?)
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Интерес
1738746985
Нынешний школяр-егэшник знает :Батраков на Сене не бывает! А выдрючиваться будет долго-будет снова "Бурлаки на Волге".
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Foxitkuban
1738747336
«Мне звонили агенты, связанные с топ-клубами Европы»... ... «а потом я проснулся и пошел на работу»
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...короче
1738747839
..."Вован" с "Лексусом", чуть до восторженного инфаркта агента не довели...
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Иван Петров 1986
1738750051
Из какой гейропы - кому он там нужен.
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alefreddy
1738758067
Барса самолет за ним персонально выслала
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