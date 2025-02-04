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  • В УЕФА поругали генсека РФС за разглашение чувствительной информации

В УЕФА поругали генсека РФС за разглашение чувствительной информации

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что более половины европейских ассоциаций выступают за возвращение российских команд в турниры УЕФА, но публично говорить об этом нельзя.

– Ваши слова о том, что Германия выступает за возвращение России, а Норвегия и Швеция не против, вызвали большой резонанс. В чем выражается их мнение?

– Это было общение в рамках УЕФА, правда, я потом получил за эти слова от [директора департамента национальных ассоциаций УЕФА] господина Зорана Лаковича. Я не должен был разглашать эту информацию.

Но я уже сказал это и могу подтвердить, что эти три страны действительно имеют такое мнение. Германия четко говорила, что за наше возвращение. Норвегия и Швеция – не против.

– Для многих это удивительно.

Коллеги ссылаются на то, что наше возвращение – защита прав детей. Есть конвенция о правах детей. Решение об отстранении наших юниоров нарушает конвенцию.

Коллеги из вышеупомянутых стран говорят: «Дети не должны страдать. Почему они страдают?»

– То есть действительно 80% стран выступают за наше возвращение?

Может быть, 65–70%.

  • Отстранение сборной России и клубов РПЛ от международных соревнований длится с февраля 2022 года.
  • Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что ждет возвращения команд в 2025 году.

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Источник: «Матч ТВ»

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04.02.2025 23:47
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Комментарии (8)
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1738702508
ОДна Мелкобритания будет против,и вы ничего не сделаете.
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TOMSON
1738707368
« Коллеги ссылаются на то, что наше возвращение – защита прав детей» я так понимаю разговор о молодежных и юниорских составах. Если так, то начинаю задумываться о нахождении на этом сайте. Бомбардир меняй политику таких заголовков. А по теме. На словах они могут говорить, что угодно, особенно Митрофанову. Главное, как они официально голосуют.
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alex1951
1738716814
Прощу прощения у всех, но ежель глубоко вдуматься .....это простая БОЛТОВЬНЯ Есть УЕФА ,есть ФИФА......вот эти джентельмены все и решают! ТЧК!
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Александр-Каратеев-yandex
1738727113
Митрофанушка стоит с поникшей головой и его отчитывают как школьника, всё, как на картине "Опять двойка".
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Давид59
1738733160
Бла, бла, бла
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n876
1738733965
Весь мир страдает...Гы гы
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alefreddy
1738758554
а воз и ныне там
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