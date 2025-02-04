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  • Николич – о трансферах ЦСКА: «Сможем усилиться за счет внутренних ресурсов»

Николич – о трансферах ЦСКА: «Сможем усилиться за счет внутренних ресурсов»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о том, что клуб до сих пор никого не подписал этой зимой.

– Многие ждут трансферов от ЦСКА. Вы, наверное, тоже?

– Это вопрос не к нам. Мы здесь занимаемся с теми ребятам, которые у нас есть. Я уже говорил, что у нас хороший состав здесь.

Могу точно сказать, что мы сможем усилиться за счет внутренних ресурсов. В том смысле, что несколько футболистов, которые по разным причинам не имели достаточно игрового времени осенью, сейчас прогрессируют и показывают свою лучшую игру.

В первую очередь это [Миралем] Пьянич и [Рифат] Жемалетдинов, а также, можно сказать, [Секу] Койта. Плюс есть молодые [Артем] Шуманский, [Кирилл] Глебов и [Джамалутдин] Абдулкадыров, которые быстро прогрессируют. Это уже шесть футболистов, на них мы очень рассчитываем.

  • ЦСКА сейчас на сборе в ОАЭ.
  • Команда идет в РПЛ 6-й.
  • Сезон возобновится 28 февраля.

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Источник: «Матч ТВ»

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04.02.2025 20:20
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Комментарии (3)
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1738695076
МАтч проигран.Пьянич привычен.Остальное под вопросом.
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BoevStas1
1738700299
Цска и игра в атаку это нечто)))Пьянич не понимает кого играть?!)))один играет отзащиты и тд...Третий по км пробежки,2 чудо гола Цска,не о чём Цска ...
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Борис34684
1738738216
Что ещё сказать Николичу если рукамиводство послало тренера с трансферами. Главное шестое место не отдать.
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