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  • Бышовец жестко высказался о пенсиях в России: «Милостыня больше»

Бышовец жестко высказался о пенсиях в России: «Милостыня больше»

Известный тренер Анатолий Бышовец возмущен размером российских пенсий на фоне роста цен.

«Если пенсии и поднимаются, то ситуация все равно достаточно сложная. Здесь и прожиточный минимум, здесь и цены.

Думаю, не настолько все у нас плохо, чтобы говорить, что у такой страны нет возможности поддержать большинство людей. Народ бы это оценил.

Вопрос по моим тратам больше к жене – она премьер-министр у нас в семье. У меня проблем нет.

Но это потому что я играл в одной из лучших команд страны, а там были исключительные условия, плюс национальная сборная, контракты с «Адидас». Еще я как тренер работал, понятно, что там были достаточно хорошие контракты.

У меня была пенсия 25 тысяч рублей, но сейчас она незначительно выросла, но не настолько, чтобы сказать, что это качество. Все это не соответствует сегодняшним ценам, которые, конечно, выросли намного.

Такая пенсия ничего не компенсирует. Это проблемы для тех, кто получает пенсию от 12 до 15 тысяч. Читал интервью Саши Тихонова, а он там говорит о таких цифрах, что даже унизительно. Думаю, сегодня милостыня больше, чем те зарплаты и пенсии, которые получают определенные категории людей.

Разговаривал с нашими олимпийцами. Они получают по 100 тысяч рублей пенсию, а я получаю по выслуге как подполковник, но у меня выслуга не полная, 25 лет, а 20. Поэтому у меня такая и сумма пенсии – 25 тысяч.

Дело в том, что наши запросы с супругой больше, хоть и не популяризуют какой-то уровень или достаток. Но я должен ездить на автомобиле, должен жить.

Потребности и запросы делают меня намного богаче тех, у кого есть большие деньги. Есть статус, который я должен популяризировать, например, приехать на хорошем автомобиле. Жизнь показывает, что популярность обязывает», – сказал Бышовец.

  • Бышовцу в апреле исполнится 79 лет.
  • Он выигрывал Олимпийские Игры в 1988 году со сборной СССР.
  • Тренер не работает с 2009 года.

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Источник: Sport24

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04.02.2025 15:15
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Комментарии (28)
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lek!
1738672352
Знаю людей , после 29 лет работы на заводе , пенсия 11.700 рублей. И как людям прожить на такие деньги ?
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111ax
1738673376
если рейтинг одобрения президента стабильно 78-82%, то значит большинство всё устраивает
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Интерес
1738673670
Чемпион Олимпийских игр 1988 года со сборной СССР,или : "Разговаривал с нашими олимпийцами. Они получают по 100 тысяч рублей пенсию, а я получаю по выслуге как подполковник, но у меня выслуга не полная, 25 лет, а 20. Поэтому у меня такая и сумма пенсии – 25 тысяч." К какому "сообществу" он относится??? Хотя одно(подполковник спец.службы-МВД) не ограничивает его в праве получать доплату,как чемпиону Олимпийских игр.А через год ещё 16 тысяч будет дополнительно получать,по достижению 80 лет,дай бог ему здоровья!
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Spartak_forv@
1738678663
У наших чиновников есть проблемы поважнее пенсий
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alex1951
1738686379
,,Хочешь жни ,а хочешь куй,все равно получишь Х..., Братва ! Все на войну с Бандерой ! Вот ,где баблище произрастает! Бум патриотами! А на нет суда нет! Усее!
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Интерес
1738696143
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал себя нищим, несмотря на три пенсии. По его словам, от челябинской области он ежемесячно получает 26 тысяч рублей. Еще 62 как подполковник в отставке, также ему полагаются "олимпийские" 52 тысячи. А у Бышовца ,следовательно,на одну меньше -"олимпийские 52 тысячи" и "московские 25 650".Пусть третью у хохлов запросит,персонально у Вовы Клички.
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