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Канчельскис заявил о готовности возглавить «МЮ»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о возможности поработать тренером в «Манчестер Юнайтед»

«Конечно, теоретически возможно все. И если бы мне поступило предложение от «Манчестер Юнайтед», я бы с удовольствием поехал и попытал счастье, удачу.

Ведь кто бы что ни говорил, но работать в Англии – это большая честь. И я думаю, что любой тренер, которому поступило бы предложение от английского клуба, принял бы его.

Но на данный момент я работаю в «Динамо». У нас сейчас проходят сборы, все хорошо», – сказал Канчельскис.

  • Канчельскис выступал за «МЮ» с 1991 по 1995 год, дважды выиграв АПЛ.
  • Манкунианцы в нынешнем сезоне идут 13-ми в чемпионате Англии с 29 очками после 24 матчей.

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Источник: «РБ Спорт»

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04.02.2025 13:30
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Комментарии (1)
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Александр.Т.
1738668577
Да куда ему пусть сидит на жопе ровно
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