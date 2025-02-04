Канчельскис заявил о готовности возглавить «МЮ»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о возможности поработать тренером в «Манчестер Юнайтед»

«Конечно, теоретически возможно все. И если бы мне поступило предложение от «Манчестер Юнайтед», я бы с удовольствием поехал и попытал счастье, удачу.

Ведь кто бы что ни говорил, но работать в Англии – это большая честь. И я думаю, что любой тренер, которому поступило бы предложение от английского клуба, принял бы его.

Но на данный момент я работаю в «Динамо». У нас сейчас проходят сборы, все хорошо», – сказал Канчельскис.