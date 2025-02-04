Канчельскис заявил о готовности возглавить «МЮ»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о возможности поработать тренером в «Манчестер Юнайтед»
«Конечно, теоретически возможно все. И если бы мне поступило предложение от «Манчестер Юнайтед», я бы с удовольствием поехал и попытал счастье, удачу.
Ведь кто бы что ни говорил, но работать в Англии – это большая честь. И я думаю, что любой тренер, которому поступило бы предложение от английского клуба, принял бы его.
Но на данный момент я работаю в «Динамо». У нас сейчас проходят сборы, все хорошо», – сказал Канчельскис.
- Канчельскис выступал за «МЮ» с 1991 по 1995 год, дважды выиграв АПЛ.
- Манкунианцы в нынешнем сезоне идут 13-ми в чемпионате Англии с 29 очками после 24 матчей.