Названа причина задержки трансфера Илича в «Спартак»

Полузащитник «Торино» Иван Илич может пропустить до месяца из-за травмы. Из-за этого сделка по переходу хавбека в «Спартак» пока задерживается.
Медики прогнозируют, что восстановление 23-летнего футболиста после травмы может затянуться до марта. При этом другие врачи дают более оптимистические прогнозы.
Футболист прошeл уже несколько обследований, и ему предстоит ещe один медосмотр. Уже после него красно-белые должны принять решение.
При этом в клубе также есть разные мнения о его переходе. Больше всех в команде его хотят видеть главный тренер Деян Станкович и спортивный директор Фрэнсис Кахигао.
Но есть и те, кто считает трансфер за такую большую сумму слишком рискованным – за последние полтора года у игрока было шесть травм, а, по совокупности, игрок в этом сезоне пропустил около трех месяцев.
В случае подписания контракта игрок будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год + бонусы. С бонусами же зарплата может составить 3 миллиона евро.
- По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера Илича составит около 20 миллионов евро, включая бонусы.
- 23-летний серб в этом сезоне провел за «Торино» 13 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.