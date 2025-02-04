Названа причина задержки трансфера Илича в «Спартак»

Полузащитник «Торино» Иван Илич может пропустить до месяца из-за травмы. Из-за этого сделка по переходу хавбека в «Спартак» пока задерживается.

Медики прогнозируют, что восстановление 23-летнего футболиста после травмы может затянуться до марта. При этом другие врачи дают более оптимистические прогнозы.

Футболист прошeл уже несколько обследований, и ему предстоит ещe один медосмотр. Уже после него красно-белые должны принять решение.

При этом в клубе также есть разные мнения о его переходе. Больше всех в команде его хотят видеть главный тренер Деян Станкович и спортивный директор Фрэнсис Кахигао.

Но есть и те, кто считает трансфер за такую большую сумму слишком рискованным – за последние полтора года у игрока было шесть травм, а, по совокупности, игрок в этом сезоне пропустил около трех месяцев.

В случае подписания контракта игрок будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год + бонусы. С бонусами же зарплата может составить 3 миллиона евро.