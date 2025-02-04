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Названа причина задержки трансфера Илича в «Спартак»

Полузащитник «Торино» Иван Илич может пропустить до месяца из-за травмы. Из-за этого сделка по переходу хавбека в «Спартак» пока задерживается.

Медики прогнозируют, что восстановление 23-летнего футболиста после травмы может затянуться до марта. При этом другие врачи дают более оптимистические прогнозы.

Футболист прошeл уже несколько обследований, и ему предстоит ещe один медосмотр. Уже после него красно-белые должны принять решение.

При этом в клубе также есть разные мнения о его переходе. Больше всех в команде его хотят видеть главный тренер Деян Станкович и спортивный директор Фрэнсис Кахигао.

Но есть и те, кто считает трансфер за такую большую сумму слишком рискованным – за последние полтора года у игрока было шесть травм, а, по совокупности, игрок в этом сезоне пропустил около трех месяцев.

В случае подписания контракта игрок будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год + бонусы. С бонусами же зарплата может составить 3 миллиона евро.

  • По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера Илича составит около 20 миллионов евро, включая бонусы.
  • 23-летний серб в этом сезоне провел за «Торино» 13 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza

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04.02.2025 11:44
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Комментарии (20)
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Yegres
1738659249
ДМС оформляют.
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oyabun
1738659533
А можно не надо? Ну неужели больше никого не найти?
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R_a_i_n
1738660371
Второй Ананидзе
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ivany4
1738661789
Изначально с этим трансфером было не все логично. И удивительно, что Кахигара стал активно топить за Илича. Креатура спортдира Солари. Интересно, если все нападение легионеры, полузащита - кроме одного тоже, три наших защитника, и вратарь. Как быть с лимитом? Не понятно... Если так интересен Илич, по мне, так заключите с ним контракт на период выздоровления и набора формы, а далее полноценный контракт с учетом его реальной формы. Как раз это будет к следующему сезону. Причем контракт "выздоровления", мог бы быть конкретным - 50 тыс евро в месяц, и с базы ни ногой. Есть стимул к быстрейшему выздоровлению, пусть тренируется с усердием.))
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...короче
1738662708
...если серьёзно, то с самого начала этот трансфер напрягает...
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Айболид
1738663000
"Ильич" в Туринском травмпункте справку купил , только бы не ехать .
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Интерес
1738664992
Цирк на поросячьей тяге на гастролях.
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FROLL007
1738665549
Иличу в свинарне пока строят Вип палату в больничке. Скоро туда переедет лечится, а потом подлечившись как тот толстячек свалит с туго набитыми карманами бобла. Ухахахааха
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alefreddy
1738669296
ценник начал падать уже после покупки
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