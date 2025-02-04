Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Ари сказал, кто выиграет чемпионат России в этом году

Спортивный директор «Торпедо» Ари предположил, что первое место в РПЛ в сезоне-2024/25 займет «Краснодар».

– За РПЛ следите?

– Да, это очень важно.

– Кто станет чемпионом в нынешнем сезоне?

– Если это будет «Спартак», «Краснодар», «Локомотив», команды, где я играл, то будет очень круто. «Краснодар» сейчас очень сильный. То, как играет команда, думаю, она будет чемпионом.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 39 очками после 18 туров, опережая «Зенит» по результату личной встречи.
  • В прошлом сезоне «быки» заняли второе место, показав лучший результат в своей истории.

Новости по теме
«Всех нас переживет»: Сторожук – о Галицком, которому прогнозировали смерть в 2024 году 9
Вратарь «Краснодара» выбыл примерно до конца сезона 6
Мусаев оценил эпизод с удалением Тормены в игре «Краснодар» – «Динамо» 5
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

04.02.2025 11:20
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АлексМак
1738662260
бред
Ответить
Интерес
1738669085
А коллективная "баба Яга Миллер- Дюков -Митрофанов-Медведев" против...
Ответить
Foxitkuban
1738735440
Не "сказал", а "предположил". Или скорее "захотел".
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 