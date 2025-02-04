Ари сказал, кто выиграет чемпионат России в этом году

Спортивный директор «Торпедо» Ари предположил, что первое место в РПЛ в сезоне-2024/25 займет «Краснодар».

– За РПЛ следите?

– Да, это очень важно.

– Кто станет чемпионом в нынешнем сезоне?

– Если это будет «Спартак», «Краснодар», «Локомотив», команды, где я играл, то будет очень круто. «Краснодар» сейчас очень сильный. То, как играет команда, думаю, она будет чемпионом.