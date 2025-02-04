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Промес высказался об игре в ОАЭ после «Спартака»

Нидерландский вингер «Юнайтед ФК» Квинси Промес ответил на вопрос об уровне Первого дивизиона ОАЭ, в котором он выступает.

– Как вам после «Спартака» уровень лиги, в которой играете?

– У тебя футбол или есть, или его нет. Уровень не важен.

  • Первый дивизион ОАЭ – вторая по уровню лига в стране.
  • «Юнайтед ФК» занимает в ней 6-е место с 21 очком после 13 матчей.
  • 33-летний Промес забил в этом турнире 7 голов за эмиратский клуб.
  • Вингер выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.

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Источник: «Матч ТВ»

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04.02.2025 10:10
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Комментарии (2)
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Прокс
1738747409
Да уж докатился Игнат,но теперь можно по уровню в такой же клуб возвращаться в Свиногалию в Москва швею!!!!
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Спартак(м)
1738766238
Ловчев, молчал бы,уже тошнит от всей вони
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