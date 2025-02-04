Промес высказался об игре в ОАЭ после «Спартака»

Нидерландский вингер «Юнайтед ФК» Квинси Промес ответил на вопрос об уровне Первого дивизиона ОАЭ, в котором он выступает.
– Как вам после «Спартака» уровень лиги, в которой играете?
– У тебя футбол или есть, или его нет. Уровень не важен.
- Первый дивизион ОАЭ – вторая по уровню лига в стране.
- «Юнайтед ФК» занимает в ней 6-е место с 21 очком после 13 матчей.
- 33-летний Промес забил в этом турнире 7 голов за эмиратский клуб.
- Вингер выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.