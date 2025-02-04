Промес высказался об игре в ОАЭ после «Спартака»

Нидерландский вингер «Юнайтед ФК» Квинси Промес ответил на вопрос об уровне Первого дивизиона ОАЭ, в котором он выступает.

– Как вам после «Спартака» уровень лиги, в которой играете?

– У тебя футбол или есть, или его нет. Уровень не важен.