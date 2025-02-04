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  • «Милан» купил хавбека «Монцы» и арендовал вингера «Фиорентины»

«Милан» купил хавбека «Монцы» и арендовал вингера «Фиорентины»

Вингер Риккардо Соттиль перешел на правах аренды из «Фиорентины» в «Милан». «Россонери» имеют право выкупить игрока по окончании сезона.

По данным Transfermarkt, красно-черные заплатили за аренду 25-летнего Соттиля 1 миллион евро.

Также «Милан» приобрел 21-летнего французского полузащитника Варрена Бондо у «Монцы». Его контракт с «россонери» рассчитан до лета 2029 года. По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма сделки составила 10 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами.

  • На счету Соттиля в текущем сезоне 25 игр, 5 голов и 3 передачи.
  • Бондо провел в этом сезоне 22 матча за «Монцу» и не отметился результативными действиями.

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Источник: официальный сайт «Милана»

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04.02.2025 09:24
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