«Милан» купил хавбека «Монцы» и арендовал вингера «Фиорентины»

Вингер Риккардо Соттиль перешел на правах аренды из «Фиорентины» в «Милан». «Россонери» имеют право выкупить игрока по окончании сезона.

По данным Transfermarkt, красно-черные заплатили за аренду 25-летнего Соттиля 1 миллион евро.

Также «Милан» приобрел 21-летнего французского полузащитника Варрена Бондо у «Монцы». Его контракт с «россонери» рассчитан до лета 2029 года. По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма сделки составила 10 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами.