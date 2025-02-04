Пономарев – о трансфере Помазуна в «Спартак»: «В советское время это считалось предательством»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил трансфер вратаря Ильи Помазуна в «Спартак».

– Как вы прокомментируете переход выступавшего за ЦСКА Помазуна в «Спартак»?

– В наше время всe уже этично. А в советское время это считалось предательством. Только ЦСКА игроков в армию забирал. Меня из «Спартака», других игроков – из «Торпедо». А из ЦСКА в «Спартак» или из «Динамо» никто не переходил, вы что! Никогда такое не приветствовалось.

Таких людей, которые переходили из команды в команду, освистывали, и они просто не могли играть на футбольном поле.