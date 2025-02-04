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  • Пономарев – о трансфере Помазуна в «Спартак»: «В советское время это считалось предательством»

Пономарев – о трансфере Помазуна в «Спартак»: «В советское время это считалось предательством»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил трансфер вратаря Ильи Помазуна в «Спартак».

– Как вы прокомментируете переход выступавшего за ЦСКА Помазуна в «Спартак»?

– В наше время всe уже этично. А в советское время это считалось предательством. Только ЦСКА игроков в армию забирал. Меня из «Спартака», других игроков – из «Торпедо». А из ЦСКА в «Спартак» или из «Динамо» никто не переходил, вы что! Никогда такое не приветствовалось.

Таких людей, которые переходили из команды в команду, освистывали, и они просто не могли играть на футбольном поле.

  • Ранее воспитанник ЦСКА Помазун назвал «Спартак» великим клубом.
  • 28-летний Помазун подписал контракт со «Спартаком» на 2,5 года.
  • Отец Ильи Александр Помазун выступал за «Спартак» в 1993 году. Он провел 14 матчей за красно-белых в чемпионате России и Лиге чемпионов, став чемпионом страны.

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Источник: «Матч ТВ»

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04.02.2025 01:17
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Комментарии (20)
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Гор--google
1738638303
А ему что,до конца жизни сидеть и ждать когда дед Акинфий соизволит поиметь совесть,и свалить на пенсию? Вы что там деды,о.х.у.е.л.и? Это к тебе Пономарь относится.
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subbotaspartak
1738639223
Или хорошая память, или старческий маразм...
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Artemka444
1738640878
Сейчас это норма так что перешёл и перешёл!!
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Борис34684
1738645919
В Советское время игроки бились за клуб, сейчас за клубные деньги и пофиг игрокам на клуб, всем.
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cska1948
1738647710
ЦСКА отказался от услуг своего воспитанника И. Помазуна. Так что кто кого предал — ещё вопрос.
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FROLL007
1738651060
Зашквар. Гыгыгыы
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...короче
1738654347
...хватит с ним бухать уже, а то он сейчас про ДСО Урожай и "царицу полей" гнать начнёт)...
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andr45
1738657031
ПОНОМАРЕВ «из ЦСКА в «Спартак» никто не переходил, вы что!»  А, как же Ивакин, Крутиков, Б.Кузнецов, Пятницкий……))))) Что-то с памятью дедули стало: все, что было не с ним, помнит
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Интерес
1738659658
ОН проснулся : "Здрась-сь-сь-те-нет Советской власти!"
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Cleaner
1738666057
Помазун хочет быть вратарем №1 в команде. В ЦСКА это для него нереально. В Спартаке вратари слабы и у Помазуна есть шанс стать основным вратарем. Никакого предательства в этом переходе я не вижу.
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