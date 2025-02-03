Помазун раскрыл реакцию отца на трансфер в «Спартак»

Новичок «Спартака» Илья Помазун рассказал, как его отец Александр отреагировал на трансфер сына в команду.

28-летний Помазун подписал контракт со «Спартаком» на 2,5 года.

Transfermarkt оценивает стоимость трансфера голкипера в 1,2 миллиона евро.

Отец Ильи Александр Помазун выступал за «Спартак» в 1993 году. Он провел 14 матчей за красно-белых в чемпионате России и Лиге чемпионов, став чемпионом страны.

«Когда отец узнал об интересе «Спартака», он очень обрадовался и сказал, что надо идти, ведь это великий клуб», – сказал Илья.