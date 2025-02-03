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Помазун раскрыл реакцию отца на трансфер в «Спартак»

Новичок «Спартака» Илья Помазун рассказал, как его отец Александр отреагировал на трансфер сына в команду.

  • 28-летний Помазун подписал контракт со «Спартаком» на 2,5 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость трансфера голкипера в 1,2 миллиона евро.
  • Отец Ильи Александр Помазун выступал за «Спартак» в 1993 году. Он провел 14 матчей за красно-белых в чемпионате России и Лиге чемпионов, став чемпионом страны.

«Когда отец узнал об интересе «Спартака», он очень обрадовался и сказал, что надо идти, ведь это великий клуб», – сказал Илья.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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03.02.2025 16:01
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Комментарии (3)
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TIMOTHY
1738593178
Надо идти там деньги из трубы льются сразу в карманы)
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val69
1738594697
Батя прав, на все сто...
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Прокс
1738736093
Батя отречься от сына после 9-1
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