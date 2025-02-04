Кавазашвили обратился к фанатам ЦСКА: «По-человечески прошу»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал трансфер в команду голкипера Ильи Помазуна из ЦСКА.

«Я по-человечески прошу болельщиков ЦСКА не возмущаться переходу Помазуна в «Спартак». Как говорится – рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Человек устраивает свою жизнь. Тем более спортсмен, чья судьба футбольная коротка. Он от силы может активно выступать пять-десять лет. И никто не знает, сколько времени из этих 10 лет будет в основном составе.

Если Илья заиграет в стане красно-белых, армейские болельщики должны быть счастливы, что в их любимом клубе воспитали хорошего и классного вратаря. Более того, любой переход игрока из одной команды в другую надо воспринимать как шаг для того, чтобы попасть в сборную России, что является наивысшим достижением.

Чем провинился Помазун, если сидит в запасе ЦСКА под Акинфеевым. Болельщики считают его классным вратарем? Конечно, нет. Они говорят, что если бы он был сильнее, играл бы в стартовом составе. Да и как можно ругать игрока, который идет на повышение в финансовом плане? Почему-то никто не удивляется из болельщиков, которые стремятся после окончания высших учебных заведений идти на ту работу, которая больше оплачивается. А почему футболист должен получать меньше, сидеть, не работать и не показывать свое мастерство?» – сказал Кавазашвили.