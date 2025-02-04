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  • Кавазашвили обратился к фанатам ЦСКА: «По-человечески прошу»

Кавазашвили обратился к фанатам ЦСКА: «По-человечески прошу»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал трансфер в команду голкипера Ильи Помазуна из ЦСКА.

«Я по-человечески прошу болельщиков ЦСКА не возмущаться переходу Помазуна в «Спартак». Как говорится – рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Человек устраивает свою жизнь. Тем более спортсмен, чья судьба футбольная коротка. Он от силы может активно выступать пять-десять лет. И никто не знает, сколько времени из этих 10 лет будет в основном составе.

Если Илья заиграет в стане красно-белых, армейские болельщики должны быть счастливы, что в их любимом клубе воспитали хорошего и классного вратаря. Более того, любой переход игрока из одной команды в другую надо воспринимать как шаг для того, чтобы попасть в сборную России, что является наивысшим достижением.

Чем провинился Помазун, если сидит в запасе ЦСКА под Акинфеевым. Болельщики считают его классным вратарем? Конечно, нет. Они говорят, что если бы он был сильнее, играл бы в стартовом составе. Да и как можно ругать игрока, который идет на повышение в финансовом плане? Почему-то никто не удивляется из болельщиков, которые стремятся после окончания высших учебных заведений идти на ту работу, которая больше оплачивается. А почему футболист должен получать меньше, сидеть, не работать и не показывать свое мастерство?» – сказал Кавазашвили.

  • Ранее воспитанник ЦСКА Помазун назвал «Спартак» великим клубом.
  • 28-летний Помазун подписал контракт со «Спартаком» на 2,5 года.
  • Отец Ильи Александр Помазун выступал за «Спартак» в 1993 году. Он провел 14 матчей за красно-белых в чемпионате России и Лиге чемпионов, став чемпионом страны.

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Источник: «РБ Спорт»

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04.02.2025 00:02
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Комментарии (15)
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bset
1738621709
Я вот не понимаю, а какого исхода ждали осуждающие? Какой идеальный по их мнению исход должен был быть? Чтобы Помазун вышел и сказал "Я готов поставить крест на своей карьере и быть третьим вратарем или вообще выше дубля не играть, лишь бы дорогих болельщиков не расстраивает неправильным трансфером"? Он пол карьеры просидел под Акинфеевым и перспектив все также не просматривается. Он был без практики, потому что проще воспитать молодого Торопа, чем ждать в основе Помазуна под его уже закат карьеры. Сейчас его и вовсе даже на сборы не вызвали. Если вы такие умные, ну сидите десятилетиями на своей работе за 20 тысяч. На соседнюю за 100 тысяч не уходите, а то предательство же.
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Snek
1738624767
Наверное тут казус ситуации в том, что состав Спартака на голову выше состава ЦСКА и как может третий вратарь ЦСКА, даже не второй, идти на усиление вратарской позиции Спартака? Это просто медийная работа с целью унизить ЦСКА и Помазун в ней принял участие. Спартаку нужен был ещё третий вратарь, они его взяли, и готовы были чуть потратиться, чтобы из этого сделать бомбу в прессе. Они сделали. Какие к ним претензии? Никаких. А Помазун в этой истории - пешка. Он не предатель, а глупец.
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Борис34684
1738633033
Что то старый спартач уж больно расплакался, оберегая уже "своего" младшего брата. Сейчас о чести и престиже команд можно забыть, нет ни того ни другого. Акинфеев не в счёт, он старой закалки, последний скоро уйдёт. Останутся только искатели бабла.
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cska1948
1738648145
Помазун терпеливо ждал своего часа в родном ЦСКА, но так и не дождался. Ему уже 28 лет, и он хочет играть, а не сидеть за спиной Акинфеева. Не он отказался от ЦСКА, а ЦСКА отказался от него, и за что в таком случае осуждать Илью?
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FROLL007
1738651465
А что сказал бы свиногвардейчик, любитель хряков? Ухахахаха
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zigbert
1738658491
Это давняя история что между Спартаком и ЦСКА существует неприязнь. Переход из команды в команду воспринимается болезненно. Но если бы это касалось ведущих игроков то да. Здесь же Помазун только числился в ЦСКА. Акинфеев и Тороп сейчас главные действующие лица на вратарской позиции. Хорошо что многие болельщики ЦСКА с пониманием отнеслись к этому переходу.
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SLADE2019
1738661929
Счастливы будем мы - болельщики Спартака, если он заиграет. А вот болельщики ЦСКА, даже, если он будет признан лучшим вратарем сезона, вряд ли будут рады, не то, что счастливы.
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Интерес
1738664633
Футболисты вообще не имеют никакого права получать за ИГРУ в сто раз больше человека,производящего материальные ценности.Единственное,что может их хоть как-то извинить,так это то,что не они являются распорядителями тех безумных денег,которые гонят через бюджеты взрослые дяди в спортивные (и прочие)развлечения.Вероятно,не забывающие при этом себя и свои интересы. А что там с Помазуном случится в "Спартаке"-мне лично абсолютно всё равно.Получится-ему хорошо,не получится-ему всё равно финансово хорошо.А из ЦСКА он давно списан,до всяких там "скандалов",которые помогли с трансфером.Не удивлюсь,если это было умышленно,чтобы подтолкнуть процесс. Болельщик,помни:"Современный футболист играет только за деньги!"
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James--google
1738757397
Анзор, обращаться к дебилам бессмысленно. А фанаты(любые) - это дебилы по определению, дегенераты. Так чтопросто плюнь на них. Их мнение и дерьма не стоит.
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