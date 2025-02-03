«Реал» опубликовал 4-страничную жалобу на судейство после поражения от «Эспаньола»

«Реал» возмущен судейством в матче 22-го тура Примеры против «Эспаньола» (0:1).
Сегодня, в первый рабочий день после матча, мадридцы опубликовали официальную жалобу на судейство.
В четырехстраничной жалобе указано, что арбитр совершил грубую ошибку, не удалив Карлоса Ромеро за фол на Килиане Мбаппе. Вместо красной карточки защитник «Эспаньола» получил желтую, а затем забил победный гол.
Также «Реал» пожаловался на отмененный гол Винисиуса.
- Известно, что главный судья матча с «Эспаньолом» Алехандро Муньис Руис отстранен.