«Реал» опубликовал 4-страничную жалобу на судейство после поражения от «Эспаньола»

«Реал» возмущен судейством в матче 22-го тура Примеры против «Эспаньола» (0:1).

Сегодня, в первый рабочий день после матча, мадридцы опубликовали официальную жалобу на судейство.

В четырехстраничной жалобе указано, что арбитр совершил грубую ошибку, не удалив Карлоса Ромеро за фол на Килиане Мбаппе. Вместо красной карточки защитник «Эспаньола» получил желтую, а затем забил победный гол.

Также «Реал» пожаловался на отмененный гол Винисиуса.