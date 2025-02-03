Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • «Реал» опубликовал 4-страничную жалобу на судейство после поражения от «Эспаньола»

«Реал» опубликовал 4-страничную жалобу на судейство после поражения от «Эспаньола»

«Реал» возмущен судейством в матче 22-го тура Примеры против «Эспаньола» (0:1).

Сегодня, в первый рабочий день после матча, мадридцы опубликовали официальную жалобу на судейство.

В четырехстраничной жалобе указано, что арбитр совершил грубую ошибку, не удалив Карлоса Ромеро за фол на Килиане Мбаппе. Вместо красной карточки защитник «Эспаньола» получил желтую, а затем забил победный гол.

Также «Реал» пожаловался на отмененный гол Винисиуса.

Новости по теме
Названы топ-клубы, которые следят за Родриго из «Реала» 4
«Реал» нацелился на защитника «Арсенала» 6
Модрич отчитал Винисиуса по ходу матча с «Леганесом» 1
Источник: официальный сайт «Реала»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

03.02.2025 20:44
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spartak_forv@
1738605075
Пчёлы против мёда)
Ответить
АКС-74У
1738610179
На одной странице всё, что здесь написано с подписями и печатью, а ещё 3 страницы зачем, слёзы?
Ответить
Alejandrrro
1738610352
Матч, в котором победный гол забил игрок, который должен быть удалён за умышленный подкат сзади на высокой скорости. Мерзкий фол с огромным риском нанести тяжёлую травму. А судью и VAR-судей надо отстранить на долгий срок.
Ответить
Айболид
1738622289
А где "узкийгей" , почему не ноет со своими "кумирами" ? Оно и понятно - эмблема Реала у него для отвода глаз , а так то он мохровый хрякъ .
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 