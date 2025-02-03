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  • РФС: «Мир страдает из-за отстранения России и хочет нашего возвращения»

РФС: «Мир страдает из-за отстранения России и хочет нашего возвращения»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с отстранением России от международного футбола.

– Представитель УЕФА сегодня похвалил двустороннюю работу с РФС и заявил, что дискуссия о нашем возвращении будет продолжаться. Но когда мы перейдем от дискуссий к делу?

– Это дело. Дискуссия – это не «сели и чай попили». Это диалоги, обсуждения. Возникает много разных сложностей. К сожалению, такие вопросы любят тишину. Назовешь фамилию – человека начинают жестко прессинговать. И ситуация откатывается назад. Здесь надо гораздо серьезнее все просчитывать. Работа идет, сторонников нашего возвращения много, но много и противников.

– Кого больше?

– Сейчас больше сторонников. Но как только вопрос возвращения начинает выноситься, то те, кто был «за», начинают аккуратно – на всякий случай, чтобы подстраховаться – как минимум молчать. Тем не менее, обратите внимание: представитель ФИФА Эльхан Мамадов присутствовал на конференции РФС несколько лет назад.

– В 2022 году.

– Тогда он говорил с определенной риторикой, но достаточно спокойно, обходил острые углы. Сейчас же вполне конкретно коллеги говорят о том, что международное футбольное сообщество страдает в связи с отсутствием России и хотело бы нашего скорейшего возвращения. Мне кажется, это результат в том числе и нашей совместной работы. Все мы работаем в одном направлении.

  • Россия отстранена с 2022 года.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.
  • Ближайший – летом против Беларуси.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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03.02.2025 17:12
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Комментарии (15)
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bset
1738595002
Мир страдает, но нам этот загнивающий запад не нужен. Мир: 0 комментариев на эту тему. Россия: каждую неделю обещают, что мы вот-вот вернемся
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Mirak92
1738595318
Почему то мне за эту блев..ю стыдно
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BRO_football
1738595386
Что за бред он несёт? Когда Россия начнёт чемпионаты мира выигрывать и еврокубки, вот тогда мир будет страдать от отстранения. А сейчас всему миру абсолютно насрать. Страдали немного, когда еврокубки лишились газпромовских денег, но сейчас все адаптировались.
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Александр.Т.
1738595847
На счет мира он конечно перегнул, хотя ч т взять с того кто продвигал фанайди
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Plyash
1738599439
Читаю эту чушь и начинаю верить - да уж,весь мир в печали...Слёзы так и хлещут,так и хлещут...
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vvv123
1738599989
Надо погладить ЕС Орешником, и сразу все решится!
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gor77
1738600376
Даааа уж, сказанул.)))) Мировой хоккей, лыжники, волейбол, биатлон и ещё некоторые виды спорта действительно ждут когда вернутся настоящие сильные конкуренты. Кстати, об этом сами иностранцы давно говорят. А как круто играют в НХЛ наши - это вообще отдельная история!!! Я не только про Овечкина. Но, блин, российский футбол - это перебор.)))
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Cleaner
1738604906
Мир страдает из-за отстранения России??? Чиновники из РФС, вы чего там курите???
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Чехов на Садовой
1738623255
Петухи функционеры страдают от невозможности гулять, бухать и шоркаться по европам на хал%ву. Вот и всё.
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Oldtrafford83
1738646057
Все страдают, либерастня в виде михалыча страдает, запад страдает из закрытия USAID, чиновники страдают потому что надо страдать))
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