РФС: «Мир страдает из-за отстранения России и хочет нашего возвращения»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с отстранением России от международного футбола.

– Представитель УЕФА сегодня похвалил двустороннюю работу с РФС и заявил, что дискуссия о нашем возвращении будет продолжаться. Но когда мы перейдем от дискуссий к делу?

– Это дело. Дискуссия – это не «сели и чай попили». Это диалоги, обсуждения. Возникает много разных сложностей. К сожалению, такие вопросы любят тишину. Назовешь фамилию – человека начинают жестко прессинговать. И ситуация откатывается назад. Здесь надо гораздо серьезнее все просчитывать. Работа идет, сторонников нашего возвращения много, но много и противников.

– Кого больше?

– Сейчас больше сторонников. Но как только вопрос возвращения начинает выноситься, то те, кто был «за», начинают аккуратно – на всякий случай, чтобы подстраховаться – как минимум молчать. Тем не менее, обратите внимание: представитель ФИФА Эльхан Мамадов присутствовал на конференции РФС несколько лет назад.

– В 2022 году.

– Тогда он говорил с определенной риторикой, но достаточно спокойно, обходил острые углы. Сейчас же вполне конкретно коллеги говорят о том, что международное футбольное сообщество страдает в связи с отсутствием России и хотело бы нашего скорейшего возвращения. Мне кажется, это результат в том числе и нашей совместной работы. Все мы работаем в одном направлении.