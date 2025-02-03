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  • Черчесов объяснил, почему поздравляет коллег с увольнениями

Черчесов объяснил, почему поздравляет коллег с увольнениями

Станислав Черчесов раскрыл свое отношение к тренерским увольнениям.

– Понятно, что многое зависит от предложений, но вы сами какой видите по срокам паузу в работе?

– Вообще никакой не вижу. Но это как с чайником – смотришь на него, смотришь, думаешь, ну когда ты закипишь уже? А потом отвернулся – и он сразу выключился. Самая долгая пауза в моей карьере – год и семь месяцев, как раз между «Спартаком» и «Жемчужиной». И откуда, по сути, начинал? С первой лиги – а дальше шло по нарастающей.

– А какая отставка стала самой обидной? Когда вы чувствовали – черт, ну не по делу же?

– Уходы разными бывают. «Спартак» меня выкупил у «Тироля», «Динамо» – у «Амкара», с «Легией» контракт закончился, и не стал продлевать. В Венгрии – своя история, в сборных России и Казахстана – свои. Но, вообще, если тренер хотя бы раз не уволен, то он еще не тренер. (Улыбается.)

Когда убирают кого-то из молодых коллег – звоню с поздравлениями, мол, вот теперь ты настоящий тренер. Иногда такие вещи тебя тоже развивают и злят в хорошем смысле, на результат нацеливают.

  • Черчесова на прошлой неделе уволили из сборной Казахстана.
  • Тренер проработал в команде полгода.
  • Черчесова в Казахстане сменил Али Алиев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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03.02.2025 16:40
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Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1738591968
Красноречив как депутат. )) ""**
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Spartak_forv@
1738592616
«…В Венгрии-своя история,в сборных России и Казахстана – свои. в Венгрии влетел фарерцам,в России получил 1-4 от Дании и выдал адову прессуху,в Казахстане 0 голов в 6 матчах и наезды на местных за вопросы на родном языке.Постеснялся озвучить такие истории,Стас?
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Plyash
1738595365
Словоблудное чмо. Мне вот просто интересно,он сам-то понимает,о чём говорит?
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Александр.Т.
1738595970
Самоутвердиться хочет что не только его увольняют
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!ce man
1738604361
Поздравляю Стас !!!!!
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