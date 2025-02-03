«Ахтунг»: болельщики обеспокоены внешним видом Осинькина

Пресс-служба РПЛ выложила пост с фото главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Болельщики обратили внимание на его лишний вес.

«Ахтунг, ахтунг», – написал один из фанатов.

«Это просто позор для тренера! Для человека, который напрямую связан со спортом. Это антиреклама как футбола, так и вообще всего, что связано со спортом!» – добавил другой.

«Тренеру явно нужен тренер», – сказано в еще одном комментарии.