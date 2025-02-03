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«Ахтунг»: болельщики обеспокоены внешним видом Осинькина

Пресс-служба РПЛ выложила пост с фото главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Болельщики обратили внимание на его лишний вес.

«Ахтунг, ахтунг», – написал один из фанатов.

«Это просто позор для тренера! Для человека, который напрямую связан со спортом. Это антиреклама как футбола, так и вообще всего, что связано со спортом!» – добавил другой.

«Тренеру явно нужен тренер», – сказано в еще одном комментарии.

  • Осинькин ранее рассказал, что лишний вес связан со стрессом: тренеру приходилось его «заедать».

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Источник: телеграм-канал РПЛ

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03.02.2025 14:57
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Комментарии (8)
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ilich55
1738586519
Бред написАл один из фанатов. Выкидыш ЕГЭ.....
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Alejandrrro
1738588680
Им какое дело? Их счастье измеряется в весе тренера команды?
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шахта Заполярная
1738598269
Хорошего человека должно быть много.
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k611
1738603001
Он в поле не играет, главное результаты команды. А худой тренер или толстый это дело десятое.
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vladik12
1738603347
Как в Англии есть Большой Сэм (Эллардайс), так и у нас Большой Гарик.
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Mikhail-Troshkin-google
1738688913
Продолжается травля тренера в говноизданиях.
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neim
1738844290
Конституцию человека ещё ни кто не отменял. Генами заложено, вот и прёт в ширь. Ну и стрессы конечно ни кто не отменял. Другой будет тонкий, как хлыст, сколько его не корми ... А по хорошему, надо Осинькину уходить из этого болота. Работать не дадут всё равно, нервы надо подлечить с пол-годика, а потом алга, в новый клуб. Думаю без работы на долго не останется.
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