Гави пережил потерю памяти в матче с «Алавесом»

Полузащитник «Барселоны» Гави получил удар по голове во время матча 22-го тура Примеры против «Алавеса» (1:0).

После столкновения с соперником к Гави подбежал врач «Барселоны» Рикард Пруна и стал изучать состояние игрока на предмет ЧМТ.

Пруна спросил: «Какой сегодня день недели?». «Не знаю, ***», – ответил Гави.

Такой ответ футболиста вызвал подозрения у Пруны, и врач настоял на замене. При этом сам Гави уходить с поля отказывался – его уговорили партнеры.