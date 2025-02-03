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Гави пережил потерю памяти в матче с «Алавесом»

Полузащитник «Барселоны» Гави получил удар по голове во время матча 22-го тура Примеры против «Алавеса» (1:0).

После столкновения с соперником к Гави подбежал врач «Барселоны» Рикард Пруна и стал изучать состояние игрока на предмет ЧМТ.

Пруна спросил: «Какой сегодня день недели?». «Не знаю, ***», – ответил Гави.

Такой ответ футболиста вызвал подозрения у Пруны, и врач настоял на замене. При этом сам Гави уходить с поля отказывался – его уговорили партнеры.

  • Гави на прошлой неделе продлил контракт с «Барселоной» до 2030 года.

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Источник: Marca

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03.02.2025 12:57
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Комментарии (3)
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САНЁК17
1738587949
Нада было спросить , в какой команде играешь :)
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