Черчесов дал комментарий по своему тренерскому будущему

Уволенный из сборной Казахстана Станислав Черчесов хочет работать в русскоязычной среде.
– У вас большой опыт и в сборных, и в клубах. Что на данный момент предпочтительнее?
– То, какие задачи будут ставиться передо мной и штабом, – вот что главное. Но везде требуется какое-то время.
– Приоритетное направление – Россия или заграница?
– Хотелось бы работать в своей стране или по крайней мере там, где говорят на русском.
- Черчесов проработал в Казахстане полгода.
- При нем команда ни забила ни разу.
- Тренера сменил Али Алиев.