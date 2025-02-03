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Черчесов дал комментарий по своему тренерскому будущему

Уволенный из сборной Казахстана Станислав Черчесов хочет работать в русскоязычной среде.

– У вас большой опыт и в сборных, и в клубах. Что на данный момент предпочтительнее?

– То, какие задачи будут ставиться передо мной и штабом, – вот что главное. Но везде требуется какое-то время.

– Приоритетное направление – Россия или заграница?

– Хотелось бы работать в своей стране или по крайней мере там, где говорят на русском.

  • Черчесов проработал в Казахстане полгода.
  • При нем команда ни забила ни разу.
  • Тренера сменил Али Алиев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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03.02.2025 12:14
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Комментарии (2)
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alp
1738584611
интересно, кому достанеться эта прелесть?
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Гор--google
1738589796
Там,где тебя не знают.Завязывал бы с тем,чем не умеешь заниматься. Не позорься.Хотя уже о.б.о.с.р.а.л.с.я
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