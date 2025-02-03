Черчесов дал комментарий по своему тренерскому будущему

Уволенный из сборной Казахстана Станислав Черчесов хочет работать в русскоязычной среде.

– У вас большой опыт и в сборных, и в клубах. Что на данный момент предпочтительнее?

– То, какие задачи будут ставиться передо мной и штабом, – вот что главное. Но везде требуется какое-то время.

– Приоритетное направление – Россия или заграница?

– Хотелось бы работать в своей стране или по крайней мере там, где говорят на русском.