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Флик прокомментировал победу «Барселоны» над «Алавесом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:0).

«Это был тяжелый матч, в котором пришлось много работать. Очень важно взять три очка, учитывая вчерашний результат «Реала».

Мы показали игрокам зоны, которые нужно было атаковать, чтобы найти лучшие позиции для ударов. Второй тайм был намного лучше. Я очень рад за команду. Мы пытались забить, и это было нелегко, потому что соперник очень хорошо защищался.

Гави хотел продолжить игру, но решение было за врачом, а не за мной или игроком.

[Ламин Ямаль] показал, на что он способен. Мы увидели очень хорошую версию, и очень хорошо, что Ламин в нашей команде», – сказал Флик.

  • Единственный гол «Барселоны» забил Роберт Левандовски на 61-й минуте.
  • Каталонцы занимают 3-е место в чемпионате Испании с 45 очками после 22 матчей. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 4 балла. «Алавес» идет 18-м с 21 очком.
  • В субботу «Реал» проиграл «Эспаньолу» (0:1).

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Источник: Marca

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02.02.2025 19:44
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Комментарии (1)
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Spartak_forv@
1738516194
Не знаю,что сказал Флик команде в перерыве,но на второй тайм вышла абсолютно другая Барселона.Ну и замены Касадо и Араухо на Френки и Гарсию сыграли свою роль
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