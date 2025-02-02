Флик прокомментировал победу «Барселоны» над «Алавесом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:0).

«Это был тяжелый матч, в котором пришлось много работать. Очень важно взять три очка, учитывая вчерашний результат «Реала».

Мы показали игрокам зоны, которые нужно было атаковать, чтобы найти лучшие позиции для ударов. Второй тайм был намного лучше. Я очень рад за команду. Мы пытались забить, и это было нелегко, потому что соперник очень хорошо защищался.

Гави хотел продолжить игру, но решение было за врачом, а не за мной или игроком.

[Ламин Ямаль] показал, на что он способен. Мы увидели очень хорошую версию, и очень хорошо, что Ламин в нашей команде», – сказал Флик.