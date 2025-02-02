Помазун высказался о конкуренции с Максименко

Вратарь Илья Помазун, перешедший в «Спартак» из ЦСКА, рассказал о ходе переговоров по своему трансферу и конкуренции за место основного голкипера красно-белых.

– Расскажи, как прошли переговоры и что для тебя значит переход в «Спартак».

– Переговоры длились на протяжении трех недель, до этого были просто разговоры по поводу интереса. Когда узнал, что «Спартак» мной интересуется, это было большой честью для меня. Надеюсь, что смогу не подвести великий клуб.

– Под каким номером будешь играть и почему?

– Выступаю под первым номером уже на протяжении, наверное, восьми лет. В начале карьеры играл в молодежке под 45-м, но потом решил взять первый – и с тех пор он почти всегда мой.

– Твой отец играл за «Спартак» в 1993 году и стал чемпионом России. Смотрел его матчи?

– Конечно, в интернете много видео игр с его участием. Смотрел, как он выступал в Лиге чемпионов и в чемпионате России. И вообще – много расспрашивал отца о «Спартаке».

– Как он отреагировал, когда узнал, что у тебя есть возможность стать красно-белым?

– Мы ехали после совместной тренировки, и я сказал, что мной интересуется «Спартак». Папа очень обрадовался и сказал, что сто процентов надо принимать такое предложение. Потому что это большой клуб.

– Ты провел за «Урал» восемь матчей против «Спартака». Какие моменты этих встреч – самые памятные?

– Игр было действительно много. Я раньше уже говорил, что спартаковский стадион для меня – один из самых любимых. Здесь какая-то невероятная атмосфера. У меня было довольно много хороших матчей на «Лукойл арене». Надеюсь, в будущем их станет еще больше.

– Твой главный клуб во взрослой карьере – «Урал», за который ты провел больше 100 матчей. Что дал тебе Екатеринбург как футболисту?

– Для меня годы в «Урале» стали большим ростом. Я очень благодарен руководству клуба, которое поверило в меня, когда я никому не был нужен. Мне дали шанс вырасти, чтобы перейти сейчас в такой большой клуб, как «Спартак».

– Саша Максименко проводит классный сезон. Ты готов к конкуренции с ним?

– Конечно, конкуренция очень важна в коллективе. Я думаю, что она поможет и Саше, и мне. Мы давно знакомы, пересекались еще в молодежном первенстве. Думаю, с Сашей Максименко и Сашей Довбней у нас получится хороший вратарский коллектив со здоровой конкуренцией.