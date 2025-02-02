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В «Динамо» оценили вероятность ухода Бителло

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался относительно ситуации с полузащитником Бителло.

– Бителло в расположении клуба. Приступает к сборам в Абу-Даби. Что касается дальнейшего, то мы в контакте с его представителями как были, так и есть сейчас. Решим, как будет дальше по его будущему.

– Был ли он наказан?

– Это внутреннее дело.

– Есть вероятность, что он покинет клуб зимой?

– Вероятность такая есть всегда. Если будет предложение, которое устроит и его, и нас, то да. Предложения по нему были.

  • 25-летний Бителло провел в этом сезоне 21 матч за «Динамо», забил 1 гол, отдал 10 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 12 миллионов евро.
  • Бразилец пропустил начало зимних сборов «Динамо» из-за желания покинуть клуб РПЛ и переговоров с «Ботафого», но позднее вернулся в московскую команду.

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Источник: Sport24

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02.02.2025 17:18
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