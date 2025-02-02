В «Динамо» оценили вероятность ухода Бителло

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался относительно ситуации с полузащитником Бителло.

– Бителло в расположении клуба. Приступает к сборам в Абу-Даби. Что касается дальнейшего, то мы в контакте с его представителями как были, так и есть сейчас. Решим, как будет дальше по его будущему.

– Был ли он наказан?

– Это внутреннее дело.

– Есть вероятность, что он покинет клуб зимой?

– Вероятность такая есть всегда. Если будет предложение, которое устроит и его, и нас, то да. Предложения по нему были.