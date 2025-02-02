«МЮ» подтвердил покупку вингера сборной Дании

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе правого вингера сборной Дании Патрика Доргу. Контракт 20-летнего игрока с английским клубом рассчитан до лета 2030 года с возможностью продления еще на сезон.

По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера футболиста из «Лечче» составила 30 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

В этом сезоне Доргу провел за итальянский клуб 23 матча, забил 3 гола, отдал 1 передачу.

Прошлой осенью футболист дебютировал в сборной Дании, сыграв 4 матча в Лиге наций, в которых забил 1 гол.