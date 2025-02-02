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«МЮ» подтвердил покупку вингера сборной Дании

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе правого вингера сборной Дании Патрика Доргу. Контракт 20-летнего игрока с английским клубом рассчитан до лета 2030 года с возможностью продления еще на сезон.

  • По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера футболиста из «Лечче» составила 30 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.
  • В этом сезоне Доргу провел за итальянский клуб 23 матча, забил 3 гола, отдал 1 передачу.
  • Прошлой осенью футболист дебютировал в сборной Дании, сыграв 4 матча в Лиге наций, в которых забил 1 гол.

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Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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02.02.2025 15:11
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Комментарии (4)
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DMитрий
1738498709
Судя по выражению лица, чего-то не очень рад парень. Сейчас слизнёт и подпишет.
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Antoshka2015
1738501800
Что за конч трансфер
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Spartak_forv@
1738510628
Многовато конечно за ноунейма,но если афродатчанин сможет застолбить основу,и с учетом того,что зарплата у него «всего» около 30к в неделю,сделку можно будет признать удачной
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mutabor0992
1738528515
Походу этот датчанин с солярием переборщил!И вообще это КТО?
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