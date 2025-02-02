Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Новый состав исполкома РФС: в комитет вошел 98-летний экс-спартаковец, Федун исключен

Новый состав исполкома РФС: в комитет вошел 98-летний экс-спартаковец, Федун исключен

В эти минуты в Москве проходит конференция РФС. На ней утвердили состав исполкома РФС.

В структуру вошел, в частности, 98-летний Никита Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака».

Полностью состав исполкома выглядит так:

  • Алаев Александр Александрович
  • Измайлов Наиль Камильевич
  • Иванов Григорий Викторович
  • Айдамиров Ахмед Мусаевич
  • Арутюнянц Арташес Владимирович
  • Гафин Дмитрий Александрович
  • Ротенберг Борис Романович
  • Афанасьев Владимир Иванович
  • Бочкарев Михаил Александрович
  • Голубев Николай Борисович
  • Евтушенко Владимир Петрович
  • Ибрагимов Лом-Али Хусаинович
  • Комаров Алексей Александрович
  • Крысин Владимир Вячеславович
  • Малый Эдуард Евгеньевич
  • Бельский Александр Николаевич
  • Симонян Никита Павлович
  • Старцев Александр Анатольевич
  • Зотов Александр Александрович
  • Гершкович Михаил Данилович
  • Мирзоян Александр Багратович
  • Гинер Евгений Леннорович
  • Каменской Игорь Александрович
  • Юмашева Полина Валентиновна
  • Каманцев Павел Юрьевич
  • Соловьев Денис Борисович

По сравнению с предыдущим составом из исполкома исключен экс-владелец «Спартака» Леонид Федун.

Новости по теме
Раскрыт актер, который снимается в роли Симоняна в фильме про золотой дубль «Арарата» 3
Колосков – о желании Дзюбы забить рекордный гол за сборную: «Не надо превращаться в цирк, давайте еще 98-летнего Симоняна заявим» 5
«Спартак» поздравил с 98-летием лучшего бомбардира в своей истории 23
Источник: РФС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

02.02.2025 13:04
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1738493237
позор, или совсем уже позор? вот нафига всякое вегетативное пихать в исполкомы, как на руководящие должности, где одни 70+, которые никак не издохнут, а правят и решают, как нам жить?
Ответить
subbotaspartak
1738495051
Симонян Никита Павлович... Ну хоть что-то их связывает с футболом. Здоровья Никита Палыч.
Ответить
DMитрий
1738502438
Вот на куя? Вот кому это нужно? Какая польза от этого? У Мкртича плохая пенсия? На Бали не хватает? Бред полный...
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 