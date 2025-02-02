Новый состав исполкома РФС: в комитет вошел 98-летний экс-спартаковец, Федун исключен

В эти минуты в Москве проходит конференция РФС. На ней утвердили состав исполкома РФС.
В структуру вошел, в частности, 98-летний Никита Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака».
Полностью состав исполкома выглядит так:
- Алаев Александр Александрович
- Измайлов Наиль Камильевич
- Иванов Григорий Викторович
- Айдамиров Ахмед Мусаевич
- Арутюнянц Арташес Владимирович
- Гафин Дмитрий Александрович
- Ротенберг Борис Романович
- Афанасьев Владимир Иванович
- Бочкарев Михаил Александрович
- Голубев Николай Борисович
- Евтушенко Владимир Петрович
- Ибрагимов Лом-Али Хусаинович
- Комаров Алексей Александрович
- Крысин Владимир Вячеславович
- Малый Эдуард Евгеньевич
- Бельский Александр Николаевич
- Симонян Никита Павлович
- Старцев Александр Анатольевич
- Зотов Александр Александрович
- Гершкович Михаил Данилович
- Мирзоян Александр Багратович
- Гинер Евгений Леннорович
- Каменской Игорь Александрович
- Юмашева Полина Валентиновна
- Каманцев Павел Юрьевич
- Соловьев Денис Борисович
По сравнению с предыдущим составом из исполкома исключен экс-владелец «Спартака» Леонид Федун.