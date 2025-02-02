Новый состав исполкома РФС: в комитет вошел 98-летний экс-спартаковец, Федун исключен

В эти минуты в Москве проходит конференция РФС. На ней утвердили состав исполкома РФС.

В структуру вошел, в частности, 98-летний Никита Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака».

Полностью состав исполкома выглядит так:

Алаев Александр Александрович

Измайлов Наиль Камильевич

Иванов Григорий Викторович

Айдамиров Ахмед Мусаевич

Арутюнянц Арташес Владимирович

Гафин Дмитрий Александрович

Ротенберг Борис Романович

Афанасьев Владимир Иванович

Бочкарев Михаил Александрович

Голубев Николай Борисович

Евтушенко Владимир Петрович

Ибрагимов Лом-Али Хусаинович

Комаров Алексей Александрович

Крысин Владимир Вячеславович

Малый Эдуард Евгеньевич

Бельский Александр Николаевич

Симонян Никита Павлович

Старцев Александр Анатольевич

Зотов Александр Александрович

Гершкович Михаил Данилович

Мирзоян Александр Багратович

Гинер Евгений Леннорович

Каменской Игорь Александрович

Юмашева Полина Валентиновна

Каманцев Павел Юрьевич

Соловьев Денис Борисович

По сравнению с предыдущим составом из исполкома исключен экс-владелец «Спартака» Леонид Федун.