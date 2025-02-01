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  • Агент обозначил сроки завершения карьеры Вагнера Лава: «Пенсия неизбежна»

Агент обозначил сроки завершения карьеры Вагнера Лава: «Пенсия неизбежна»

Агент ФИФА Гильерме Рейс дал прогноз по будущему экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава.

– Легенде ЦСКА Вагнеру Лаву 40 лет, он по‑прежнему не планирует завершать карьеру. Когда вы работали в российском футболе, могли себе представить, что Лав будет столько лет играть на высоком уровне?

– Не мог. И дело не в том, что он любил «гулять», не в этом дело. В Бразилии один из ста футболистов играет до 40 лет, и Вагнер – один из них. Не каждому дано столько лет играть в футбол.

Иногда общаемся с ним. Он играет за «Аваи», но, скажем так, уже завершает карьеру. Он совсем не забивает голов за эту команду. Год или два – и пенсия неизбежна.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.

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Источник: Metaratings

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01.02.2025 10:23
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