Агент обозначил сроки завершения карьеры Вагнера Лава: «Пенсия неизбежна»

Агент ФИФА Гильерме Рейс дал прогноз по будущему экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава.

– Легенде ЦСКА Вагнеру Лаву 40 лет, он по‑прежнему не планирует завершать карьеру. Когда вы работали в российском футболе, могли себе представить, что Лав будет столько лет играть на высоком уровне?

– Не мог. И дело не в том, что он любил «гулять», не в этом дело. В Бразилии один из ста футболистов играет до 40 лет, и Вагнер – один из них. Не каждому дано столько лет играть в футбол.

Иногда общаемся с ним. Он играет за «Аваи», но, скажем так, уже завершает карьеру. Он совсем не забивает голов за эту команду. Год или два – и пенсия неизбежна.