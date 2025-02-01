Семин высказался о перспективах Сафонова в «ПСЖ»

Юрий Семин прокомментировал положение в «ПСЖ» российского вратаря Матвея Сафонова.

«Никто и не думал, что Сафонов встанет в ворота и будет играть в каждом матче. «ПСЖ» – это команда топ-уровня. Вне сомнения, в клубе еще есть игроки, которые не имеют много игровой практики, но тренер на них рассчитывает.

То, что Сафонов так или иначе играет, это хороший результат для него. Тем более, он выходил в Лиге чемпионов», – сказал Сeмин.