Мостовой перепутал тренера «Краснодара» с популярным комиком: «Как его там»

Александр Мостовой прокомментировал результат матча 1-го тура Зимнего кубка РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

Москвичи победили со счетом 3:2, забив на 92-й минуте.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Краснодар» – лидер РПЛ, «Спартак» отстает на 2 очка.

«Я первый сказал, что лучше красно-белым не выигрывать такие матчи. Потом в чемпионате проблемы возникают. Почему «Спартак» всегда хорош в предсезонных турнирах? Совпадение. Может, они лучше готовы на данном этапе. Может, больше хотят.

Вчера по игре 2:2 являлся более справедливым результатом. Но третий гол «Спартак» забил хороший: бам-бам, хорошо разыграли и молодой парень здорово исполнил.

Но и не стоит забывать, концовка того чемпионата была под преимуществом красно-белых. Вчера мне игра понравилась тоже. Обе команды вышли основными составами. Эта игра исключительно для тонуса. Вот «Краснодар» хоть и проиграл, но их тренер Масаев (Тамби Масаев – известный российский комик – прим. «Бомбардира»), или как его там, стоит, улыбается. Жизнь удалась», – сказал Мостовой.