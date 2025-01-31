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  • Мостовой перепутал тренера «Краснодара» с популярным комиком: «Как его там»

Мостовой перепутал тренера «Краснодара» с популярным комиком: «Как его там»

Александр Мостовой прокомментировал результат матча 1-го тура Зимнего кубка РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Я первый сказал, что лучше красно-белым не выигрывать такие матчи. Потом в чемпионате проблемы возникают. Почему «Спартак» всегда хорош в предсезонных турнирах? Совпадение. Может, они лучше готовы на данном этапе. Может, больше хотят.

Вчера по игре 2:2 являлся более справедливым результатом. Но третий гол «Спартак» забил хороший: бам-бам, хорошо разыграли и молодой парень здорово исполнил.

Но и не стоит забывать, концовка того чемпионата была под преимуществом красно-белых. Вчера мне игра понравилась тоже. Обе команды вышли основными составами. Эта игра исключительно для тонуса. Вот «Краснодар» хоть и проиграл, но их тренер Масаев (Тамби Масаев – известный российский комик – прим. «Бомбардира»), или как его там, стоит, улыбается. Жизнь удалась», – сказал Мостовой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (1)
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1738353460
и тут Остапа понесло...
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