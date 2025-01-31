Мостовой перепутал тренера «Краснодара» с популярным комиком: «Как его там»

Александр Мостовой прокомментировал результат матча 1-го тура Зимнего кубка РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».
- Москвичи победили со счетом 3:2, забив на 92-й минуте.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Краснодар» – лидер РПЛ, «Спартак» отстает на 2 очка.
«Я первый сказал, что лучше красно-белым не выигрывать такие матчи. Потом в чемпионате проблемы возникают. Почему «Спартак» всегда хорош в предсезонных турнирах? Совпадение. Может, они лучше готовы на данном этапе. Может, больше хотят.
Вчера по игре 2:2 являлся более справедливым результатом. Но третий гол «Спартак» забил хороший: бам-бам, хорошо разыграли и молодой парень здорово исполнил.
Но и не стоит забывать, концовка того чемпионата была под преимуществом красно-белых. Вчера мне игра понравилась тоже. Обе команды вышли основными составами. Эта игра исключительно для тонуса. Вот «Краснодар» хоть и проиграл, но их тренер Масаев (Тамби Масаев – известный российский комик – прим. «Бомбардира»), или как его там, стоит, улыбается. Жизнь удалась», – сказал Мостовой.