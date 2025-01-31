Реакция Николича на трансфер Помазуна из ЦСКА в «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал скорый уход Ильи Помазуна в «Спартак».

«По Помазуну могу сказать только то, что желаем ему удачи.

Да, я его отстранил от работы с командой за слова о возможном переходе в «Спартак». Но сейчас он нашел команду. Мы рады за него и желаем удачи», – сказал Николич.