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Реакция Николича на трансфер Помазуна из ЦСКА в «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал скорый уход Ильи Помазуна в «Спартак».

«По Помазуну могу сказать только то, что желаем ему удачи.

Да, я его отстранил от работы с командой за слова о возможном переходе в «Спартак». Но сейчас он нашел команду. Мы рады за него и желаем удачи», – сказал Николич.

  • 28-летний Помазун не играл в этом сезоне и отсутствует на сборах ЦСКА.
  • В сентябре прошлого года футболиста отстраняли от тренировок с командой после интервью, в котором голкипер допустил свой переход в «Спартак».
  • Transfermarkt оценивает стоимость Помазуна в 1,2 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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31.01.2025 22:06
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Комментарии (4)
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7:1
1738350730
позорное отстранение. футболисту 28, не играет вообще, его спрашивают - он отвечает, что может уйти даже в спартаг, лишь бы играть. и тут же бан. дикость.
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zigbert
1738415756
Да тут у ЦСКА не должно быть претензий. Акинфеев, Тороп - классные вратари да и Помазуна Спартак взял не за бесплатно.
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