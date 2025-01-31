Тарханов рассказал, как спас ЦСКА от банкротства

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов вспомнил, как в 1990-х года клуб избежал банкротства.

«Армия уже не могла финансировать ЦСКА, но мы нашли спонсоров и клуб стал частным. Раньше игроки не получали такие большие деньги, как сейчас. Самая большая зарплата в команде была 5 тысяч долларов, а годовой бюджет – 3 миллиона долларов. Этого было достаточно, чтобы нормально выступать в чемпионате России.

Футболисты начали уезжать из России, потому что в Европе были выше зарплаты. Европейские игроки получали по 250 тысяч долларов в год. А в ЦСКА больше всех зарабатывал Владислав Радимов. Но это были не такие большие деньги.

Тяжело ли было совмещать должность главного тренера и президента клуба? Бывало, что кушать не ездил. (Смеется.) Например, если две тренировки были в день, то утром проводил занятие, потом занимался организационными вопросами, а потом вечером снова тренировал», – сказал Тарханов.