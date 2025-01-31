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Тарханов рассказал, как спас ЦСКА от банкротства

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов вспомнил, как в 1990-х года клуб избежал банкротства.

«Армия уже не могла финансировать ЦСКА, но мы нашли спонсоров и клуб стал частным. Раньше игроки не получали такие большие деньги, как сейчас. Самая большая зарплата в команде была 5 тысяч долларов, а годовой бюджет – 3 миллиона долларов. Этого было достаточно, чтобы нормально выступать в чемпионате России.

Футболисты начали уезжать из России, потому что в Европе были выше зарплаты. Европейские игроки получали по 250 тысяч долларов в год. А в ЦСКА больше всех зарабатывал Владислав Радимов. Но это были не такие большие деньги.

Тяжело ли было совмещать должность главного тренера и президента клуба? Бывало, что кушать не ездил. (Смеется.) Например, если две тренировки были в день, то утром проводил занятие, потом занимался организационными вопросами, а потом вечером снова тренировал», – сказал Тарханов.

  • Тренер был в ЦСКА в 1994-1996 годах.
  • В 2000-е ЦСКА выигрывал РПЛ, Кубок УЕФА.
  • Сейчас Тарханов во взрослом футболе не работает.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (3)
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ss21
1738336253
Тренер легенда. Если котелок варит мог бы и сейчас тренировать. Вообще это большая проблема России что тренеру смотрят в паспорт.
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Таврида
1738337829
Да-да, "спаситель", по мутным схемам продавал игроков (Демченко, Шуков, Орещук), а в 1997 и сам свал в Торпедо-Лужники, прихватив с собой половину основы ЦСКА - выяснилось, что контракты у игроков были подписаны не с ЦСКА, а с Тархановым или юрлицами, подконтрольными ему.
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